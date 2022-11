La gran ‘parada’ de Keylor

Keylor Navas es el jefe de Costa Rica. Pocos han expandido tanto el famoso pura vida por el mundo como él. El portero tico es historia viva del Real Madrid y el único jugador costarricense que, hasta la fecha, ha sido capaz de ganar la Champions. En concreto, tres Copas de Europa. Su carrera es de prodigiosa y sigue siendo el principal referente de su selección, que se enfrenta a España en el debut en el Mundial de Qatar. De hecho, es el único que sigue formando parte de un equipo de élite, como es el PSG. Todo parece perfecto, pero entre el día a día de su combinado se ha instalado la duda de cómo estará después de perder la titularidad en París.

Y es que, Keylor Navas no juega un partido desde el 21 de mayo de 2022 con su. Aquella noche, que pasará a la historia por ser el día en el que Mbappé consumó su traición al Real Madrid y anunció su renovación con el PSG, fue su último encuentro con los parisinos, aunque la última vez que se puso bajo palos fue en la repesca ante Nueva Zelanda. Este curso no ha disputado un solo minuto y esto genera incertidumbre en el entorno de Costa Rica. Dudan de cómo llegará a este debut en el Mundial tras no jugar desde hace cinco meses.

No obstante, la seguridad de sus compañeros en Keylor Navas es absoluta. Dentro del vestuario están convencidos de que en su portería está uno de los mejores guardametas del mundo y una de sus grandes esperanzas para tratar de superar la fase de grupos en Qatar, su primer gran reto.

Bryan Ruiz, capitán de Costa Rica, se deshacía en elogios hacia el portero en la conferencia de prensa previa al encuentro: “Tener a Keylor da mucha confianza, la idea es que participe lo menos posible, pero cuando sea necesaria su intervención sabemos que va a ser de buena manera. Él nos ayuda mucho en el juego con los pies y nos da confianza para estar más cerca para poder obtener la victoria”. Unas palabras que demuestran la fe que tiene el equipo en su figura.