Estos son los partidos de octavos de hoy sábado 4 de julio en el Mundial 2026: quién juega, horarios y dónde verlos por TV en directo

Seguimos avanzando en el Mundial 2026 y hemos llegado a los octavos de final de la Copa del Mundo, por lo que sólo quedan dieciocho selecciones vivas en el torneo. Ya se han producido varias sorpresas y ahora por delante tenemos unos enfrentamientos apasionantes en los que puede ocurrir de todo y hoy, sábado 4 de julio, vamos a poder gozar con los dos primeros encuentros de esta ronda.

Qué partidos de octavos de final se juegan hoy, sábado 4 de julio, en el Mundial 2026

Canadá – Marruecos

El primer partido de los octavos de final del Mundial 2026 se celebrará hoy, sábado 4 de julio. El escenario será el Estadio de Houston y los contendientes Canadá y Marruecos. La anfitriona llegó a esta ronda tras cargarse a Sudáfrica en el tiempo añadido, mientras que el combinado africano tuvo un duelo más complicado, ya que se tuvo que cargar a Holanda en la tanda de penaltis. Los Leones del Atlas son, a priori, los favoritos para plantarse en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Paraguay – Francia

El segundo partido de los octavos de final será el Paraguay – Francia, que se jugará en el Estadio de Filadelfia. Sin duda, el combinado sudamericano ha sido una de las grandes sorpresas en este Mundial 2026, ya que nadie creía que fuera capaz de eliminar a Alemania en los dieciseisavos. Los rojiblancos lo hicieron en la tanda de penaltis y ahora se tendrán que ver las caras ante un combinado galo que consiguió pasar por encima de Suecia tras un contundente 3-0 en Nueva York.

Canadá – Marruecos. Sábado 4 de julio a las 19:00 horas. Estadio de Houston.

Paraguay – Francia. Sábado 4 de julio a las 23:00 horas. Estadio de Filadelfia.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país absolutamente todos los partidos que se jueguen en el Mundial 2026 fue Dazn. Hay que tener en cuenta que RTVE también tiene una parte de los derechos de la Copa del Mundo, ya que ofrece como mucho un encuentro al día y los que dispute la selección española.

Si atendemos a los dos partidos de octavos de final del Mundial 2026 que se juegan hoy, sábado 4 de julio, vamos a poder ver los dos encuentros en directo por televisión a través de Dazn, pero hay que tener en cuenta que se trata de una plataforma de pago, por lo que será necesaria la suscripción. En La1 se emitirá gratis y en abierto para todos el choque que disputan Paraguay y Francia.

En la web de OKDIARIO también tendrás la oportunidad de encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que acontezca en la Copa del Mundo, donde tenemos un enviado especial cubriendo todo lo que suceda. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Canadá – Marruecos y del Paraguay – Francia y cuando acaben estos dos choques publicaremos las crónicas de ambos partidos y actualizaremos cómo queda el cuadro del Mundial 2026.