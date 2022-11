Dani Olmo: «¿Ganar el Mundial? Nos espera una final y hay que tener calma»

Dani Olmo fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación antes del duelo que enfrentará a España y Alemania. El futbolista del Leipzig conoce a la perfección el fútbol germano. Si el combinado nacional gana estará en octavos de final.

Alemania

«Tiene alguna baja como Werner, pero no se la puede descartar para nada independientemente de que hayan perdido y sólo les valga ganar. Hay que estar enfocados en lo nuestro».

¿Se ven campeones?

«Hay que tener calma. Nos espera una final y aún queda mucho. El objetivo es jugar siete partidos».

Momento

«Cuando no sabía el alcance de la lesión lo vives con un poco de motivación, pero pude jugar con mi club y me preparé para esto. Tuvimos una semana y media para prepararnos y me encuentro muy bien».

Ganas

«Seguro que tienen ganas. Lo afrontarán como una final y tenemos que estar centrado en lo nuestro, que nos ha ido muy bien».

Similitudes con España

«Se puede parecer porque les gusta tener la pelota. Ellos nos conocen bien y quieren estar centrados en ganarnos».

¿Cómo están?

«Estamos bien. Es bueno empezar así, pero hay que ganar a Alemania para clasificarse».

Evitar a Brasil

«Hablar de un cruce no tiene mucho sentido. Si quieres ganarlo tienes que vencer a las mejores selecciones del mundo y lo que venga lo afrontaremos con la misma mentalidad e idea».

La posesión

«Es importante porque hacemos daño con el balón. Siempre hemos tenido esa mentalidad. Sabemos que Alemania también quiere tenerla, por lo que será una batalla bonita».

Luis Enrique

«Siempre agradecido por poder venir. Cuando estuve lesionado mi objetivo era venir aquí. Estoy bien, al cien por cien y preparado».