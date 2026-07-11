La plaza de Colón, el lugar en el que se han colocado las principales pantallas gigantes en Madrid, vibró con el gol de Mikel Merino a Bélgica, otro tanto épico del futbolista navarro con el que España llegó a las semifinales del Mundial 2026. Allí, en el centro de la capital de nuestro país, está situada la llamada Plaza Selección, donde hay eventos para seguir los partidos de España en el Mundial.

Mikel Merino volvió a entrar al campo en los minutos finales del encuentro y aprovechó un rechazo de Lammens -portero de Bélgica que entró por Courtois lesionado- tras un fuerte disparo de Cubarsí. Merino ya fue el héroe de España en cuartos, cuando en los últimos minutos marcó el gol de la victoria ante Portugal.

OKDIARIO vivió todo el partido en la plaza de Colón, el lugar que se ha habilitado con pantalla gigante para que los aficionados que quieran ver los encuentros de España en este Mundial lo puedan hacer de forma gratuita. El evento se repetirá el próximo martes, cuando el equipo de Luis de la Fuente jugará las semifinales a partir de las 21:00 horas ante Francia.