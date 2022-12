Argentina pasa con susto

Argentina ganó 2-1 a Australia en los octavos de final del Mundial de Qatar. Messi, en su partido número 1.000, adelantó a la albiceleste, mientras que Julián Álvarez hizo el segundo tras el descanso. Los oceánicos empataron gracias a un gol de Enzo Fernández en propia puerta. La albiceleste se medirá en cuartos de final con Holanda.

Comenzó el encuentro y el peso lo llevó Argentina. Desde el primer minuto el combinado albiceleste controló el partido, aunque las ocasiones se hicieron de rogar. Mientras, Australia aguantaba bien plantada sobre el terreno de juego y esperando tener la más mínima oportunidad de correr para irse al ataque en busca de la sorpresa.

Con el paso de los minutos, Australia se iba estirando y hasta trataba de generar peligro. El partido iba bien para los oceánicos, hasta que Messi quiso, claro. A los 36 minutos, el ’10’ sacó una falta que fue despejada por la zaga australiana, pero en la segunda jugada el balón volvió a caer en Leo, que combinó con Mac Allister, éste con Otamendi y otra vez le cayó la pelota al capitán, que se colocó y la clavó con la izquierda pegada al segundo palo. Locura en el estadio y Argentina, sin haber hecho gran cosa, ya iba ganando.

El segundo tiempo comenzó y Argentina no varió su guion. Scaloni quitó al Papu Gómez para meter a Lisandro Martínez y pasar a jugar con tres centrales. Messi tuvo la primera, pero se resbaló cuando ejecutó un disparo desde la frontal. Mientras, Australia buscaba el empate, hasta que Ryan regaló la que parecía la sentencia a la albiceleste. El portero australiano no estuvo fino con el balón en los pies, De Paul le encimó y terminó cediendo la pelota a Julián Álvarez, que no falló para hacer el 2-0. Demasiado castigo para Australia.

Messi, en jugada personal, buscó el tercero, pero no lo encontró. Australia salió tocada del segundo gol, pero cuando parecía que el partido iba a ir muriendo poco a poco sin que pasase nada más, Goodwin disparó desde media distancia, el balón golpeó en Enzo Fernández y engañó a ‘Dibu’ Martínez para recortar distancias.

Australia, sin darse cuenta, se metió en el partido y Behich estuvo cerca de poner el empate, pero, tras romper a Otamendi, Lisandro, providencial, fue al corte para desviar una pelota que se colaba en la meta albiceleste. Argentina reaccionó y, guiados por Messi, pudieron hacer el tercero, mientras que Kuol tuvo la última para los australianos. Al final, con susto incluido, Argentina terminó sellando el pase a cuartos de final.

Así jugó Argentina

Argentina controló el partido, creó poco, jugó menos y se encontró con un zurdazo de Messi y un regalo de Ryan para pasar a cuartos de final. Los de Scaloni no realizaron un partido vistoso, pero sí les valió para terminar ganando y seguir vivos en este Mundial.

Así jugó Australia

Un querer y no poder lo de Australia. Controló bien el dominio argentino, salvo por Messi, que les ganó la partida en el primer acto, y un error garrafal de Ryan en el segundo. Le costó generar peligro, aunque por momentos sí pisó con frecuencia área albiceleste. Al final tuvieron hasta la opción de empatar, pero les faltó fortuna.

MVP: Messi

El genio siempre aparece y en su partido número 1.000 no iba a ser menos. En un partido simple de Argentina, Leo abrió el marcador con un zurdazo pegado al palo. Luego, buscó el golazo en la segunda mitad. Lo mejor de un conjunto albiceleste muy pobre en su juego.