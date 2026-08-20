Los veterinarios son muy claros y coinciden: «Los gatos naranjas suelen ser amigables y disfrutan en familia»

Los gatos naranjas son muy populares por su pelaje llamativo y por la gran personalidad que los acompaña. Una de las peculiaridades de estos felinos es que el 80% son machos debido a la genética ligada al cromosoma X, y todos poseen algún tipo de patrón atigrado con una marca en «M» en la frente. Los veterinarios han concluido que esta raza tiene un carácter amigable y tiende a ser muy sociable y cariñosa.

Sin embargo, los expertos advierten que el color del pelaje, por sí mismo, no resulta un factor determinante para la personalidad de un animal. El temperamento de un gato puede depender de su genética, del proceso de socialización recibida cuando es adoptado o durante su crianza y del entorno donde desarrolla su vida cotidiana.

El porqué de su comportamiento

Muchos de estos gatos naranjas suelen ser machos castrados, que por tendencia suelen ser más dependientes, falderos y demandantes de afecto que las hembras. Las hembras son más independientes y territoriales, pero al haber una mayoría de machos naranjas, la percepción general es que toda la raza de este color es familiar y agradable.

Existen estudios que sugieren que los gatos que conservan este patrón atigrado han desarrollado una adaptación evolutiva más fuerte para convivir con los humanos.

Personalidad de los gatos naranjas

Estos felinos naranjas cuentan con un comportamiento general que se caracteriza por ser extrovertidos, audaces y extremadamente interactivos. Su conducta se basa en la búsqueda constante de contacto de sus dueños, siguiéndoles por las habitaciones, duermen sobre ellos y amasan con frecuencia.

Emplean maullidos de forma constante, al igual que ronroneos, para pedir comida, mimos o juego. Dotados de gran audacia, tienen menos miedo al entorno, lo que les hace ser extremadamente curiosos y reciben bien a las visitas. Además, su paciencia y ganas de interactuar los convierten en un excelente acompañante para niños y otras mascotas. Su interminable energía es otro de sus rasgos. Son sumamente juguetones, manteniendo una actitud de cachorros durante muchos años.