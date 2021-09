Si tienes un gato como mascota, seguro que ya sabes que el cuidado del arenero es clave para que esté sano y feliz. Los gatos son animales muy limpios, de forma que nunca van a utilizar su arenero si está sucio o la arena no les agrada. Por lo tanto, debes estar pendiente de su mantenimiento para evitar que el minino haga sus necesidades fuera de la bandeja. Uno de los aspectos más importantes es elegir adecuadamente el tipo de arena del arenero del gato. Por lo general, se divide en tres grandes categorías

Arena aglomerante

La arena aglomerante tiene muy buena capacidad de absorción. Una de las principales ventajas que presenta es que, cuando el gato orina y la arena entra en contacto con el líquido, forma pequeñas bolitas sólidas que son muy fáciles de retirar con una pala. Ahora bien, es un tipo de arena muy fina, así que suele levantar mucho polvo.

Arena absorbente

Esta es la arena más popular de todas por su buena relación calidad-precio. Se compone de sepiolita, un material poroso con una gran capacidad de absorción. Ahora bien, si eliges una arena absorbente para tu gato, tienes que limpiar el arenero con frecuencia porque, de lo contrario, desprende un olor muy fuerte.

También existe la arena absorbenete sintética, que va un paso más allá: además de absorber muy bien el líquido, también retiene el olor a orina. Además, no produce polvo y con ella no es necesario limpiar el arenero a diario. Sin embargo, al tratarse de una arena sintética, no a todos los gatos les gusta.

Arena vegetal

Y, por último, la arena vegetal, la última en llegar al mercado. Está elaborada con ingredientes 100% naturales y reciclados y tiene una muy buena capacidad de absorción, al nivel de la arena aglomerante. Además, camufla el olor. A todo esto hay que sumar que ayuda al cuidado y la conservación del medio ambiente, lo cual es un gran punto a favor.

Más allá de las ventajas y desventajas de cada tipo de arena, debes tener muy en cuenta las preferencias de tu gato. Por lo general, a los felinos les gustan más las arenas elaboradas con minerales naturales y cuya consistencia sea fina. Además, algunos rechazan las arenas perfumadas.

Si quieres probar con una arena nueva, puedes mezclarla de forma gradual con la anterior y observar día a día cómo reacciona el animal.