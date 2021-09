Si tienes pensado viajar con tu gato, hay algunas cosas que debes tener en cuenta para que todo vaya sobre ruedas. Lo primero es que los felinos son animales de costumbres, así que el más mínimo cambio en su rutina puede alterarles. Por lo tanto, plantéate si realmente es imprescindible que tu gato te acompañe en el viaje. Quizá la mejor opción sea dejarlo en buenas manos mientras estás fuera. Ahora bien, si tiene que ir contigo sí o sí, ¡toma nota de los siguientes consejos!

Transportín

Aunque el hecho de que el gato tenga que viajar en un transportín adecuado a su tamaño sea algo lógico, muchas veces se pasa por alto. Tiene que ser lo suficientemente amplio para que el animal pueda tumbarse, estirarse y darse la vuelta. Lo ideal es escoger un transportín con aberturas y cierre a los lados para reducir el mareo.

Juegos

Este es un consejo que se aplica tanto a gatos como a perros. Tienes que jugar con tu mascota antes del viaje para que se canse y duerma durante el viaje. A los felinos les encanta el clásico juego del escondite, así como el juego de caza. Puedes utilizar un juguete tipo caña de pescar, ponerle un cebo y arrastrarlo cada vez que el animal vaya a atraparlo.

Hidratación

Del mismo modo que ocurre en humanos, la hidratación es fundamental para los gatos. Debes parar cada dos horas durante unos minutos, así que puedes aprovechar este rato para darle un poco de agua. No le dejes el bebedero dentro del transportín porque lo tirará al más mínimo movimiento.

Alimentación

En lo que respecta a la alimentación, es recomendable que el gato no coma nada antes ni durante el viaje para evitar que se maree. Una vez en el destino, puedes darle su comida habitual. Seguro que necesita tiempo para adaptarse a los cambios, así que no te preocupes si al principio no tiene apetito.

Accesorios

Y, por último, a la hora de viajar con tu gato debes tener en cuenta el tiempo que hace para que esté a gusto. Si hace mucho calor, puedes llevar varias bolsas de hielo para que esté fresco el transportín. En cambio, en otoño e invierno, es conveniente de llevar varias mantas de diferentes tamaños.