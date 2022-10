Evita que a tu perro le afecte el cambio de hora con estos consejos

Este sábado, 29 de octubre de 2022, tendrá lugar el cambio al horario de invierno en España. Esto es algo que no nos afecta única y exclusivamente a los humanos, sino que las mascotas también pueden sentirse un poco nerviosas y confundidas. Para que a tu perro no le afecte demasiado el cambio de hora, a continuación hemos recogido una serie de consejos que te pueden resultar de gran ayuda.

Bien es sabido por todos que los canes son animales de rutinas, así que el más mínimo cambio puede alterarles de forma considerable. Por este motivo, no te extrañes si después de la entrada en el horario de invierno tu perro está irritable, cansado y desapacible durante unos días.

¿Cómo ayudar al perro con el cambio de hora?

Todos los seres vivos tenemos un reloj biológico interno que controla las funciones fisiológicas diarias. El ciclo circadiano es un reloj biológico que se encarga de la secreción de hormonas. Aunque es sumamente preciso, se rige por valores externos, como los cambios de oscuridad y de luz. Sin embargo, estos son cada vez menores porque vivimos en entornos completamente artificiales.

La entrada en el horario de invierno va acompañada de un cambio de estación en el que los días son más cortos y hay menos horas de luz solar, lo que provoca cambios a nivel metabólico y hormonal. Por supuesto que los cambios no afectan de la misma manera a todas las mascotas.

Puede que tu perro muestre signos de ansiedad más o menos intensos, en función de su raza y su estilo de vida, entre otros factores. A partir del sábado amanecerá más tarde y atardecerá más pronto, así que quizá te parezca una buena idea retrasar un poco el primer paseo de la mañana.

Sin embargo, no debes hacerlo de golpe porque lo más probable es que el perro no sea capaz de aguantar y acabe haciendo sus necesidades dentro de casa. Si quieres retrasar el paseo para salir a la calle cuando sea de día, hazlo poco a poco para que no le afecte.

Lo mismo ocurre con la comida. El perro está acostumbrado a recibir sus raciones a determinadas horas, y puede llegar a enfadarse y arañar los muebles si no tiene su alimento a la hora a la que debería. Si quieres retrasar la toma, al igual que con el paso, hazlo poco a poco.

De esta forma, puedes reducir en tu mascota las posibles confusiones que pueda presentar con el cambio de hora, sobre todo durante los primero días. La adaptación debe ser paulatina y progresiva.