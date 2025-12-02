Aviso de la UE a los propietarios de perros y gatos: estarán obligados a hacer esto por ley

La Unión Europea ha dado un paso decisivo en materia de bienestar animal al establecer por primera vez un marco común para la cría, venta, alojamiento y cuidado de perros y gatos en todos los Estados miembros. El pasado 25 de noviembre de 2024, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo provisional que establece que, a partir de 2028, todos los perros y gatos deberán estar identificados mediante microchip y registrados en bases de datos nacionales interoperables.

«Si bien varios Estados miembros ya han introducido listas positivas a escala nacional para regular la tenencia privada de animales, la ausencia de un marco común de disposiciones de la Unión en materia de bienestar por lo que respecta a la cría, el mantenimiento y la comercialización de especies de animales de compañía distintas de los perros y los gatos, así como la divergencia de las normas nacionales, da lugar a incoherencias, lagunas en la aplicación, confusión en los consumidores y, con frecuencia, a consecuencias graves para el bienestar animal de las especies que no son adecuadas para ser mantenidas como animales de compañía, así como a riesgos para la biodiversidad, la salud y la seguridad humanas y la conservación de la naturaleza», señala la Unión Europea.

Reglamento de bienestar y trazabilidad de perros y gatos

El Reglamento de bienestar y trazabilidad de perros y gatos tiene como finalidad principal establecer unos requisitos mínimos comunes que deben cumplirse en todos los países miembros. Esto incluye que todos los perros y gatos, ya sean vendidos, cedidos en adopción o comercializados a través de criadores, tiendas, refugios o plataformas online, deben portar un microchip único que los identifique de manera permanente. Esta medida también se aplicará a animales importados desde fuera de la Unión Europea, independientemente de su finalidad comercial o no, con el fin de garantizar la trazabilidad desde el origen.

Los criadores, vendedores y refugios dispondrán de un período de cuatro años para cumplir con los requisitos una vez que la normativa entre en vigor en 2028. Por su parte, los propietarios particulares de perros y gatos tendrán más tiempo para adaptarse: diez años para los perros y quince para los gatos.

Microchip

El microchip es un pequeño dispositivo del tamaño de un grano de arroz que contiene un código único e irrepetible que permite asociar al animal con los datos de su propietario en una base de datos nacional. De esta manera, facilita la identificación inmediata mediante un lector especializado, lo que permite localizar a mascotas perdidas o robadas y proporciona información fiable a autoridades y servicios veterinarios.

«Las normas zoosanitarias vigentes exigen que los animales estén identificados con un microchip, tanto en el caso de los desplazamientos comerciales como de los desplazamientos sin ánimo comercial de perros y gatos que entren en la Unión. Para reforzar estas disposiciones en materia de trazabilidad, los propietarios o las personas responsables de perros y gatos que entren en la Unión deben registrarlos en una de las bases de datos de los Estados miembros del lugar de destino. De este modo, habrá un mayor control de los movimientos de estos animales».

Bienestar animal y cría responsable

La nueva normativa europea también introduce criterios específicos de bienestar animal y cría responsable. Entre estos se incluye la limitación del número de camadas por hembra, la prohibición de cría entre familiares directos para evitar problemas genéticos, y la prohibición de la cría orientada a acentuar rasgos físicos extremos que comprometan la salud del animal.

«Después de tres embarazos consecutivos con camada de crías de una perra o una gata en un período de dos años, los operadores se asegurarán de que tengan un período de recuperación de al menos un año evitando los embarazos de los animales».

Asimismo, los establecimientos que críen, vendan o alberguen animales deberán garantizar un entorno adecuado para los animales, que incluya un espacio suficiente, buena temperatura, limpieza y medidas de prevención de enfermedades. Los perros y gatos deben tener acceso al exterior, agua y comida en cantidad y calidad suficiente, y atención veterinaria periódica.

Bases de datos

Uno de los avances más importantes de esta normativa es la creación de bases de datos nacionales interoperables. Esto permitirá que la información sobre cada animal identificado sea accesible desde cualquier país miembro de la UE, lo que facilitará la localización de mascotas perdidas, la verificación de su procedencia y la detección de actividades ilegales, como el comercio no autorizado o la cría abusiva.

En resumen, esta nueva normativa europea busca garantizar que los perros y gatos sean tratados como miembros de la familia. Con la implantación del microchip obligatorio, la creación de bases de datos interoperables y la definición de criterios de bienestar y cría responsable, la Unión Europea establece un marco sólido para proteger a millones de animales de compañía. La entrada en vigor a partir de 2028 permitirá una adaptación gradual para profesionales y propietarios.