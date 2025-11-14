Vuelve el mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios: fechas, horarios, puestos y todo lo que debes saber

La Navidad está mas cerca que nunca. Las calles de Madrid ya se van tiñendo de color y esperan ansiosas que se enciendan las luces. En los hogares, ya aparecen dulces típicos de estas fechas como turrón o polvorones y el espíritu navideño se va adueñando del ambiente. Uno de los planes más populares durante la Navidad en Madrid es la visita a los mercadillos. Éstos, tienen una decoración mágica y ofertan una gran cantidad de productos relacionados con estas fechas. Las opciones van desde los más típicos, como puede ser el de la Plaza Mayor, o aquellos con una temática más profunda, como puede ser el mercadillo de Nuevos Ministerios, más centrado en aspectos gastronómicos.

¿Cuándo abre el mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios?

El mercadillo gastronómico y navideño de Nuevos Ministerios está de vuelta este jueves 13 de noviembre. La cita, organizada por el Corte Inglés de Castellana, se instala en la zona del parking de estos grandes almacenes y se podrá visitar hasta el próximo 5 de enero de 2026.

Horario del mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios



De lunes a domingo , de 12:00 a 22:00 horas ( restaurantes hasta las 23:00 h .)

, de 12:00 a 22:00 horas ( .) Domingo 16, 23 y 30 de noviembre : Casetas de 12:00 a 21:00 horas y restaurantes hasta las 22:00 horas

: Casetas de 12:00 a 21:00 horas y restaurantes hasta las 22:00 horas 5 de enero : De 12:00 a 22:00 horas

: De 12:00 a 22:00 horas 24 y 31 de diciembre : De 12:00 a 17:00 horas.

: De 12:00 a 17:00 horas. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

¿Qué ‘food trucks’ hay en el mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios?



Este año la parte gastronómica contará con puestos de comida habituales como Arzábal o Malvon. Dentro de lo más tradicional, volverán a estar los turrones Vicens y los churros de San Ginés. También habrá incorporaciones de nuevas food trucks como Kricky Pelton o Quispe.

Dabiz Muñoz volverá a estar presente en este mercadillo navideño con sus Pollos Muñoz. Normalmente, esta food truck está ubicada en el Parque Warner de Madrid, pero en esta ocasión arrancará para estacionar en el mercadillo de Nuevos Ministerios

Estas son todas las food trucks con las que contará el mercadillo de Nuevos Ministerios: La Cocreta, The Cookie Lab, Joselito, Demasié, Café de París, Tepic, Kricky Pelton, Quispe, Arzábal, Malvon, El Brillante, New York Burger, Beata Pasta, Cañitas Maite, Pollos Muñoz, La Romana, Rodilla, San Ginés, Turrones Vicens y Garrapiñada.

¿Qué casetas hay en el mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios?

Las opciones siempre son variadas. En otras ediciones, se pudieron ver casetas dedicadas a flores y velas, luces de Navidad, decoraciones para árboles, regalos especiales o pesebres. También van a regresar marcas esperadas como Disney, Lego, Vicens o Migueláñez. Éstas, atraen tanto a públicos infantiles como a quienes buscan piezas exclusivas de coleccionistas.