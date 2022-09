El Ayuntamiento de Madrid ha desarticulado 597 chabolas este mandato. OKDIARIO visita el último punto desmantelado, justo al lado de la carretera M-30. Sin embargo, Podemos ha lanzado sus dardos contra el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por estas actuaciones. De todas formas, la opinión de los vecinos es clara: agradecen este esfuerzo contra los asentamientos ilegales. «Eran un foco de infección. Había embarazadas. Vivían sin luz y respirando el aire contaminado de los coches permanentemente. Se bañaban en las fuentes. Se dedican a molestar a los conductores pidiendo dinero en los semáforos con jabón que cogen de la basura», relata una vecina.

Restos de ropa, utensilios domésticos y materiales de obra. Aún son visibles las huellas de estas chabolas. También varias botellas de bebidas alcohólicas y chatarra aún asoman al pie de la autopista más transitada de España, por su zona más cercana a la castiza plaza de toros de Las Ventas.

Precisamente, al situarse al otro lado del coso taurino, los vecinos son de clase media baja. Mucha población inmigrante que ve con resquemor la imagen que dan estas personas también llegadas de fuera. «Yo soy venezolana y estas personas tienen que cambiar de mentalidad. Hay que darles el anzuelo para que aprendan a pescar. No darles el pescado», indica. «Yo soy de Rumanía, pero de otra zona. A uno de mis paisanos que vivían aquí le ofrecí trabajo en un restaurante kebab, pero lo rechazó. Me dijo: ‘Soy hombre, yo no puedo fregar platos’. De todas formas, sigo pensando que dándoles educación y formación pueden salir de esta forma de vida».

«Están perjudicando esta zona y concretamente la zona de jardines que hay aquí. Qué quieres que te diga, no tenían sitios para hacer sus necesidades y, en fin, aquello era un foco de infección. Eran molestos porque son muy insalubres y hacían pipí por todos lados», lamentan varias vecinas. «Las molestias son constantes porque ellos piden, imagino, para comer… Lógicamente, lo que no da es buena imagen», agrega otro madrileño.

«No es sitio para vivir. Aquí hay muchos niños jugando. Mucha gente haciendo deporte. No considero que sea un sitio idóneo para estar ahí», apostilla otra mujer consultada. «Me parece bien todo lo que sea por el interés de los vecinos y de las propias personas indigentes que están en la calle. Que se siga trabajando así y se prosiga por el beneficio de todo», lanza otro madrileño.

Bronca

La vicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís, ha expuesto: «Mientras otros les abren las puertas, en Madrid trabajamos por un modelo de ciudad incompatible con la okupación. Chabolas que generaban insalubridad y molestias a los vecinos. Desde Samur Social ofrecemos alternativas de alojamiento y atención social».

Sin embargo, dirigentes de Podemos se han lanzado contra ella. El portavoz morado en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique ha escrito: «La aporofobia es el odio a los pobres y no solamente es una característica de los muy pijos como Begoña Villacís. Además, es una de las partes más importantes del corpus ideológico de movimientos como el fascismo o el nazismo. He visto pocos tuits tan asquerosos y violentos».

Juan Carlos Monedero, director de la fundación de Podemos, ha agregado: «Los restos de Ciudadanos provocan para existir. Begoña Villacís se hace fotos victoriosas en chabolas donde gente pobre malvive, igual que el emérito ponía el pie en la cabeza de elefantes abatidos. La inhumanidad de los ricos camino de juntarse con la violencia del fascismo». Ante esto, la dirigente liberal ha contestado con una fotografía del dirigente morado defendiendo la revolución de Hugo Chávez: «De fotos victoriosas y autoritarismo sabes tú mucho, Juan Carlos».

La zona de las chabolas desmontadas.

En todo caso, los vecinos dan la espalda a Podemos que ve «nazismo» en desalojar estos okupas del espacio público. Aplauden que el Consistorio haya dispuesto a los efectivos del Samur Social para realojar a estas personas. No obstante, tal como ha podido saber este periódico, estas personas de etnia gitana han preferido seguir siendo nómadas.

Por su parte, el PSOE ha solicitado formalmente el expediente completo de los recursos de alojamiento alternativo o soluciones habitacionales comprometidos por el Gobierno municipal. La portavoz socialista, Mar Espinar, reclama el informe de la situación en la que han quedado las personas desalojadas, incluyendo el recurso al que han sido trasladadas, el tiempo de permanencia y el proceso de reinserción previsto.