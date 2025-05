Unos catalanes confiesan qué es lo que más odian de los madrileños y las redes estallan: «Mucho asco»

España es un país que resulta lo más variopinto. Gracias a las Comunidades Autónomas que lo conforman, podemos encontrar en un mismo país, distintos tipos de paisajes, costumbres, tradiciones e incluso idiomas. Pero entre tanta diversidad, surge cierta rivalidad entre dos comunidades Madrid y Cataluña y en concreto entre dos ciudades: Madrid y Barcelona. Un debate siempre muy vivo que ha vuelto a calentarse tras la publicación de un vídeo en el que los catalanes opinan sobre qué es lo que menos les gusta de los madrileños.

Madrid es la capital de España y una de sus mejores ciudades y prueba de ello, son las muchas personas que sin ser de esta comunidad deciden vivir y trabajar en ella. Una ciudad que se ha distinguido siempre por sabe acoger a todo el mundo y por ser de las más abiertas. Dos cualidades que de hecho, destacan mucho entre los comentarios del mencionado vídeo, que ya se ha hecho viral en redes y que fue publicado por la cuenta de un influencer llamado @dele_gt, el cuál decidió preguntar en Barcelona por los madrileños. Muchos de los comentarios fueron, como decimos, bastante positivos, sin embargo hay algo que no gusta demasiado y en lo que casi todos coinciden: el Real Madrid.

Unos catalanes confiesan qué es lo que más odian de los madrileños

«¿Qué opinas de los madrileños?», esta es la pregunta realizada por @dele_gt en su vídeo de Tik Tok, grabado en pleno centro de Barcelona. Y lo que parecía una sencilla encuesta callejera se convirtió en un hervidero de reacciones. Las respuestas de los entrevistados fueron tan espontáneas como directas.

Uno de los primeros barceloneses que aparece en el vídeo afirma que sólo ha estado en Madrid un par de veces y que «la gente era maja», pero no tarda en matizar con contundencia: “Los madridistas me dan pereza, me da mucho asco”, sentencia. Incluso al hablar del estadio Santiago Bernabéu, no oculta su rechazo: “Veo su campo, veo el Bernabéu y digo qué **** asco”. Unas declaraciones que pueden ofender a muchos de los habitantes de Madrid, aunque no implican un odio hacia los madrileño, sino que más bien lo que aflora en estas respuestas, es el eterno enfrentamiento futbolístico entre Barça y Real Madrid.

En una línea similar, otra joven comenta: “Opino que son buena gente, que son amables. Pero, a ver, los que son del Madrid no”. Aquí se repite el mismo patrón: el problema no es con la ciudad ni con sus habitantes en general, sino con el equipo de fútbol y la pasión que despierta.

Los madrileños, muy bien valorados por otros catalanes

A pesar del ruido que puedan generar los comentarios más extremos, no todo fueron críticas en el vídeo de TikTok. De hecho, muchos entrevistados ofrecieron una visión completamente distinta, destacando virtudes y buenas experiencias vividas en la capital. Frases como “Considero que son una gente estupenda, yo siempre que he ido allí me han tratado genial y nunca he tenido ningún problema” o “Es buenísima, la gente es súper abierta, aquí (Barcelona) bueno, un poco más cerrada”.

Curiosamente estos comentarios ponen en valor algo por lo que los madrileños siempre destacan: su hospitalidad, pero no sólo eso. Otro de los entrevistados argumenta: “Siempre me ha parecido una ciudad súper enérgica, con gente súper simpática y que nos caen muy bien”. Este tipo de comentarios sirven de contrapeso y reflejan una realidad más amplia y compleja. Al final, todo depende de las vivencias personales y del filtro emocional con el que se mire cada ciudad.

Pero al margen de opiniones, si analizáramos los datos de turismo, movilidad laboral o calidad de vida, Madrid se sitúa a menudo entre los lugares preferidos tanto por los propios españoles como por los extranjeros. Su carácter abierto, su vida cultural inagotable, la variedad gastronómica y el dinamismo económico la convierten en una ciudad acogedora para cualquiera, incluidos muchos catalanes que han hecho allí su vida y que hablan maravillas de ella. Pero Barcelona no se queda atrás

Madrid y Barcelona, la eterna rivalidad

El vídeo deja de manifiesto que la rivalidad entre Madrid y Barcelona existe como tal, aunque parece centrarse mucho más en lo futbolístico. De todos modos, no podemos olvidar tampoco que también suele existir rivalidad política, a pesar de que sorprendemente nadie lo comenta en este TikTok.

Lo importante, en cualquier caso, es saber leer entre líneas. Más allá de las opiniones sobre Madrid, o el hecho de ser del Real Madrid, lo que subyace es una conversación entre ciudadanos que viven en un país plural, donde cada región aporta su propia luz. Y sumado a todo lo positivo dicho de los madrileños a muchos les hará sonreír la última opinión de todas que dice: «les gusta mucho la cerveza, y eso está bien».