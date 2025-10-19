Son los mejores de Madrid y están tirados de precio: los bagels de moda que superan a los de Nueva York

Madrid no deja de sumar direcciones donde comer bien sin necesidad de arruinarse. La última sensación tiene nombre propio: Bagelist, una pequeña empresa que en apenas mes y medio ha conseguido colarse en los pedidos a domicilio de medio Madrid. Su propuesta es sencilla y a la vez deliciosa: bagels artesanales con ingredientes de primera calidad, servidos a precios más que razonables y con una carta que rivaliza con los bagels de Nueva York o Londres. ¿Te apetece conocer los mejores bagels de Madrid?.

Detrás del proyecto están Pablo y Elena, dos hermanos del Puerto de Santa María que decidieron apostar por un producto que conocen bien. Su idea fue clara desde el principio: ofrecer un bagel perfecto, equilibrado y con combinaciones que tuvieran sentido. No se trata de poner un relleno cualquiera entre dos panes, sino de cuidar cada detalle. Desde el pan (que recrea a la perfección la receta del bagel) hasta el punto exacto de cocción o las salsas caseras, todo se elabora con mimo. Y el resultado de su aventura es Bagelist que por el momento, funciona únicamente en formato delivery, a través de Glovo, Uber Eats y Just Eat. En un mercado saturado de hamburguesas y pizzas, su propuesta destaca por ofrecer algo distinto: una comida rápida que se nota bien hecha. Y, sobre todo, por precios que sorprenden: bagels salados desde 9,90 euros, dulces por 5,50 euros y menús completos por 14,90 euros con patatas y bebida incluida.

Los mejores Bagels de Madrid

En Bagelist no hay fórmulas improvisadas. Cada receta está pensada para cumplir una función: desde el clásico bagel de huevo con bacon y salsa baconesa, que podría ser el desayuno perfecto, hasta el pollo trufado con parmesano, más propio de un brunch largo o una cena ligera. También hay sitio para el pastrami con cheddar y mayonesa de mostaza y pepinillo, que se ha convertido en uno de los más pedidos por su sabor equilibrado.

Otro de los más populares es el bagel de sobrasada con brie y miel, una mezcla que combina lo mejor del sur con un toque gourmet. En el extremo opuesto, para quienes prefieren algo más fresco, el de salmón con crema de queso, cebolla roja y salsa de miel y mostaza es una apuesta segura. Y si lo tuyo son los sabores intensos, el salmón picante con crema de jalapeños y siracha merece una mención especial.

La lista continúa con opciones tan contundentes como la doble smash burger, el pollo empanado con salsa mayo-mostaza casera, o el bagel ibérico, que incluye jamón ibérico, queso semicurado y un toque de salmorejo andaluz. Cada uno tiene su propia personalidad y se nota que la carta está pensada para ofrecer variedad real, no rellenos al azar.

Y para que no te falte acompañamiento, puedes elegir patatas fritas, las trufadas (con salsa parmesano y queso trufado), boniatos fritos y también, trufados.

También para los que buscan algo dulce

El otro punto fuerte de Bagelist es su pequeña pero cuidada selección de bagels dulces, ideales para desayunar o cerrar el día con algo diferente. El más popular es el de Nutella, aunque también triunfa el de crema de queso con mermelada de fresa, que equilibra perfectamente el punto salado del pan con el dulce del relleno.

Los amantes de los sabores más clásicos tienen el de crema de cacahuete con mermelada de fresa, un guiño directo a los desayunos americanos. Además, para los más golosos, ofrecen versiones de doble y triple chocolate que ya se han hecho virales entre quienes los prueban por primera vez.

Un formato pensado para el delivery

Bagelist ha nacido como marca 100 % delivery. Una decisión estratégica que como ellos mismos explican en su web provoca «cero drama» a la hora de seleccionar o elegir el bagel que más nos guste, pedir que nos lo traigan a casa y disfrutarlo al momento, ya sea que queramos un buen desayuno o para un brunch, comida o cena. Sus pedidos se pueden hacer a cualquier hora del día, y los bagels llegan recién hechos, calientes y en su punto justo.

El secreto está en no bajar el nivel por el hecho de trabajar a domicilio. Por eso, todos los pedidos se preparan al momento, con los mismos ingredientes que utilizarían en un restaurante físico. Además, el empaquetado mantiene la textura del pan sin reblandecerlo, algo esencial para disfrutar el bagel como debe ser.

Una nueva referencia en Madrid

Lo que comenzó como una idea familiar se está convirtiendo en una de las propuestas gastronómicas más comentadas del otoño en Madrid. Bagelist ha conseguido algo que pocas marcas logran en tan poco tiempo: crear una comunidad de clientes fieles que repiten y recomiendan.

Sus precios (entre 9,90 y 10,90 euros los bagels salados y 5,50 euros los dulces) los colocan muy por debajo de lo que se paga en muchos locales de moda, pero la calidad compite de tú a tú con los bagels que se sirven en Nueva York y sí, están arrasando en Madrid.