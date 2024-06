Sólo 9.840 personas podrán obtener las tarjetas monedero en la Comunidad de Madrid siguiendo los requisitos impuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esto significa que cerca de 100.000 madrileños no podrán optar a esta ayuda porque, tal y como estableció el Gobierno, sólo se podrán acoger a ella las familias vulnerables con menores a su cargo. Es decir, quedan fuera de la ayuda las familias con hijos mayores de 18 años, las familias sin hijos, las personas sin hogar o los mayores sin recursos, entre otros.

Para poner solución a esta «irresponsabilidad» del Gobierno, desde la Comunidad de Madrid van a aprobar 7 millones de euros en ayudas para que los bancos de alimentos puedan mantener su actividad de reparto y facilitar la manutención de estas personas. El Gobierno regional ha avanzado que esta inversión se hará a través de la convocatoria del 0’7% del IRPF y Sociedades.

A partir de 2025, serán las comunidades autónomas las que tengan que repartir sus propias «tarjetas monedero» para familias vulnerables con hijos menores a su cargo con las bases que cada una de las comunidades autónomas decidan establecer, tal y como ha decidido el ministerio de Derechos Sociales finalmente.

La Consejería de Familia ha reclamado en muchas ocasiones información detallada de estas bases al citado Ministerio para poder definir las reglas de funcionamiento de la tarjeta. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez no ha dado una respuesta al respecto y fuentes del Gobierno de Ayuso confirman a OKDIARIO que están haciendo las tarjetas «a ciegas» en la Comunidad de Madrid por no conocer las deficiencias previas que pueda tener el programa a nivel nacional. Incluso el propio ministerio ha definido la actual fase de la tarjeta como «proyecto piloto» y «espera muchas dificultades en su gestión», según palabras del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en el Senado.

Para corregir las deficiencias que puedan surgir, el Gobierno regional ha pedido una prórroga de medio año más del contrato con Cruz Roja para la elaboración de estas tarjetas, hasta junio de 2025. Sin embargo, la consejera madrileña del ramo, Ana Dávila, ha confirmado que desde el ministerio de Derechos Sociales no han dado ninguna garantía de que la ampliación del contrato acordado con Cruz Roja vaya a llevarse a cabo.

Problemas en otras Comunidades

No solo en la Comunidad de Madrid miles de personas no podrán acceder a estas tarjetas monedero. En Andalucía fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad han señalado que la principal demanda al Ejecutivo respecto al sistema de las tarjetas es «cambiar el modelo impuesto por el Gobierno», puesto que «deja sin alimentos básicos a más de 280.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad». Volverán a pedir al Ejecutivo central que «tome las medidas que sean necesarias para que 665 municipios no se queden sin supermercado donde poder usar las tarjetas», ya que «solo 120 disponen de establecimientos, obligando a familias que no tienen ni para comer, a desplazarse decenas de kilómetros».

En Aragón, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno, Carmen Susín, ha explicado que su Ejecutivo recibirá 1.127.264,82 euros para garantizar el funcionamiento del programa de mayo a diciembre de 2024, una cantidad que desde el Departamento de Bienestar Social y Familia consideran escasa. «Lo que sí sabemos es que aproximadamente 30.000 personas en Aragón se van a quedar sin esta ayuda alimentaria y las correspondientes medidas de acompañamiento», ha añadido la consejera.

Esta medida, presentada por Sánchez como una solución a la crisis económica y de distribución de bienes, ha levantado inquietudes sobre los problemas inherentes a los sistemas de racionamiento y el potencial de un control estatal más estricto también en Cantabria.

Según el ejecutivo cántabro, estás tarjetas generarán desigualdad en la distribución, fomentando un mercado negro y corrupción donde los bienes racionados se podrían vender a precios más altos. Además, la complejidad administrativa y las dificultades logísticas han sido puntos críticos en la eficacia de este sistema.

IVA cero

La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno central que Hacienda apruebe el IVA al 0% en los alimentos para la población vulnerable en el marco del nuevo sistema de reparto a través de las tarjetas monedero. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recordado que, desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió poner en marcha estas tarjetas, el precio de los alimentos ha aumentado un 25,7%.

Desde la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid apuntan que esta medida del IVA cero «no solo ayuda a esta población vulnerable, sino que impide que el Estado se enriquezca con este sistema». Además, ha reclamado al Gobierno que solicite a Bruselas que aumenten los importes del Fondo europeo destinado a este programa. Es decir, que se aumente el importe de estas tarjetas en un 25’7% (el porcentaje de subida de los alimentos). Ahora mismo, dos miembros de la unidad familiar (una persona adulta y una persona menor) recibirían 130 euros al mes. Tres miembros de la unidad familiar: 160 euros. Cuatro miembros de la unidad familiar: 190 euros. Cinco o más miembros de la unidad familiar: 220 euros al mes.