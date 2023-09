Rita Maestre copia el «de ninguna manera» de Ayuso y se justifica: «Era para devolvérsela»

En política todo es posible, incluso que Rita Maestre cite durante la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP). Precisamente, la líder de la extrema izquierda en el Consistorio hizo suya la expresión «de ninguna manera», que la presidenta madrileña utilizó durante la manifestación contra la amnistía que el PP celebró el pasado domingo. A este respecto, la portavoz del partido que dirige Mónica García se justificó diciendo que esta frase la usó para «devolvérsela con la misma firmeza».

Rita Maestre, lejos de avergonzarse por copiar el eslogan de la popular, manifestó a la prensa que «se alegra de que Ayuso haya abandonado la política basura del lema Que te vote Txapote» y que haya optado por utilizar otra expresión «un poco más educada del español».

Cabe decir que la portavoz de extrema izquierda hizo uso de la frase de Ayuso para cargar contra las políticas del PP durante su intervención en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Allí dijo que «de ninguna manera» van a permitir que se sigan talando árboles y que sigamos siendo «los primeros en el negacionismo climático y los últimos en políticas verdes». También declaró que «de ninguna manera» van a permitir que se dejen las familias tiradas y que una minoría privilegiada dé lecciones sobre igualdad.

Por si fuera poco, la portavoz de Más Madrid, orgullosa de su discurso, publicó la frase ayuser en sus redes sociales, interpelando directamente al alcalde Almeida con el siguiente mensaje: «De ninguna de las maneras, Almeida».

De ninguna de las maneras, Almeida. pic.twitter.com/KENcIklJ76 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) September 28, 2023

Discurso de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo presente en la manifestación que el Partido Popular celebró el pasado domingo en Madrid contra la amnistía que Pedro Sánchez pretende conceder a los independentistas catalanes. Allí, bajo gritos de «¡Presidenta, presidenta!», agradeció a todos los asistentes su participación en este «acto de la dignidad y contra la amnistía a aquellos que dieron un golpe de Estado en Cataluña contra la convivencia y el Estado de Derecho». «Sánchez negocia con quienes insultan a los españoles. ¡De ninguna manera!», dijo la líder regional.

«Decir amnistía es decir que nunca hubo un delito que no existió, es decir, que los jueces españoles son prevaricadores, que el golpe estuvo bien dado, que fue justo; y yo le digo ¡de ninguna manera! Decir amnistía es decir que España es una dictadura opresora, que en Cataluña hay un conflicto y no una minoría independentista haciendo caja a costa de todos. Años y años de mentiras y opresión, división y ruina, y ya no tragamos más y por eso les decimos ¡de ninguna manera!», exclamó.