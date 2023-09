Almeida tras los cachetes del edil del PSOE: «Es un acto de violencia física inadmisible»

El alcalde del ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado el incidente con el edil socialista Daniel Viondi como «un acto de intimidación y de violencia física y verbal que es inadmisible e incompatible con la condición de concejal del ayuntamiento de Madrid». Así lo ha dicho durante una rueda de prensa celebrada este jueves tras la sesión ordinaria del pleno del consistorio donde también ha señalado que «es un hecho sin precedentes» en el parlamento municipal.

Almeida ha explicado que el concejal del PSOE le ha dado tres cachetes en la cara mientras en tono desafiante le decía «te estás equivocando». El alcalde ha manifestado que el debate «siempre tiene que ser un debate constructivo» y que en ocasiones «es acalorado» pero que «jamás» puede suponer un acto de intimidación y de violencia física y verbal como el que se ha producido.

«Para que no quede ninguna duda de la secuencia de los hechos. Daniel Viondi estaba en el uso de la palabra en la tribuna. Cuando ha acabado, se ha acercado a mí con un papel en la mano, un acuerdo del ayuntamiento de San Fernando de Henares que me ha dejado encima de la mesa. Y en ese momento es cuando ha extendido la mano y con la palma abierta ha dado esos tres cachetes en mi cara mientras decía en tono desafiante ‘te estás equivocando’. Eso es exactamente lo que ha pasado y los hechos tal y como han sucedido», ha revelado.

En este sentido, ha exigido que la portavoz del grupo municipal socialista Reyes Maroto aperciba «de inmediato» a Daniel Viondi y le pida el acta de concejal. «Que deje de ser concejal de este ayuntamiento y que en caso de que Daniel Viondi no admita la renuncia al acta, sencillamente lo expulse el Grupo Municipal Socialista y por tanto le declare como concejal no adscrito», ha dicho.

En opinión del alcalde esta decisión de Reyes Maroto debe producirse porque el grupo socialista «no puede amparar de ninguna manera actitudes y comportamientos violentos» ni tampoco «amenazas e intimidaciones».

Por último Almeida ha agradecido a Vox y a Más Madrid por la condena pública que han tenido contra este acto del socialista. «Han tenido una reacción muy rápida en público e inmediatamente han condenado lo que ha sucedido» ha dicho a la vez que ha añadido que en privado concejales de estos grupos municipales también le han transmitido que es «intolerable lo que ha sucedido».

El incidente

Tal y como cuenta el alcalde Almeida en sus declaraciones a la prensa el edil socialista Daniel Viondi fue expulsado este jueves del Pleno del Ayuntamiento de Madrid después de darle tres cachetes en la cara al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. «¡Es usted un violento en los Plenos, no se lo voy a permitir!», expresó el alcalde levantando la voz y recordando que el concejal ya fue reprendido en otra ocasión por decir que iba a «arrancarle la cabeza» a un diputado en la Asamblea de Madrid, tal y como desveló OKDIARIO.

Almeida, visiblemente enfadado, le exigió que no le volviera «a tocar la cara jamás» y el presidente del Pleno, Borja Fanjul, tras tres avisos, expulsó al socialista de la cámara. El regidor llegó al punto de tirar los papeles que tenía en su escaño y señaló que el edil y su actitud es «impresentable».

Tras ello, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, exigió a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que expulsase y suspendiese de militancia a Viondi porque su comportamiento fue «incompatible con la condición de concejal».

«No puede haber amenazas de violencia porque si no, no podremos contraponer ideas. Tenemos que ser ejemplares en nuestro comportamiento», destacó Carabante, quien aseguró que no cabe en el Pleno la actitud «amenazante, violenta y macarra». La ex ministra del PSOE con cara de circunstancias se vió obligada a pedir disculpas desde el grupo municipal socialista.