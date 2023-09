Un edil del PSOE expulsado del Pleno por darle tres cachetes a Almeida: «¡No me vuelva a tocar jamás!»

El edil socialista Daniel Viondi ha sido expulsado este jueves del Pleno del Ayuntamiento de Madrid después de darles tres cachetes en la cara al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. «¡Es usted un violento en los Plenos, no se lo voy a permitir!», ha expresado el alcalde levantando la voz y recordando que el concejal ya fue reprendido en otra ocasión por decir que iba a «arrancarle la cabeza» a un diputado en la Asamblea de Madrid, tal y como desveló OKDIARIO.

Almeida, visiblemente enfadado, le ha exigido que no le volviera «a tocar la cara jamás» y el presidente del Pleno, Borja Fanjul, tras tres avisos, ha expulsado al socialista de la cámara. El regidor ha llegado al punto de tirar los papeles que tenía en su escaño. Ha señalado que el edil y su actitud es «impresentable».

Tras ello, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha exigido a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que expulse y suspenda de militancia a Viondi porque su comportamiento es «incompatible con la condición de concejal».

«No puede haber amenazas de violencia porque si no, no podremos contraponer ideas. Tenemos que ser ejemplares en nuestro comportamiento», ha destacado Carabante, quien ha asegurado que no cabe en el Pleno la actitud «amenazante, violenta y macarra». La ex ministra del PSOE con cara de circunstancias se ha visto obligadas a pedir disculpas desde el grupo municipal socialista.

Antecedentes

No es la primera vez que este concejal se muestra violento con un diputado de otro partido político. OKDIARIO publicó como Daniel Viondi se encaró con el diputado de Podemos Alberto Oliver en la Asamblea de Madrid. En aquel momento otros parlamentarios tuvieron que separarles para que la bronca no llegara a mayores.

Los hechos se produjeron en la comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Cámara autonómica donde la bronca llegó a tal punto de crudeza que el político del PSOE le llegó a decir al de Podemos: «Te voy a arrancar la cabeza».

La sucesión de los hechos fue la siguiente. El de Podemos protestó porque el del PSOE le aludió durante un debate sobre el Consorcio Regional de Transportes. La presidenta de la comisión le permitió un minuto de intervención en base al reglamento de la Cámara. Tras ello, el socialista pedió replicar, pero se le denegó. Una decisión que le enfadó sobremanera.

Viondi (PSOE) aprovechó el turno de Ruegos para pedir a la presidencia de la comisión que si permitía responder a una alusión tenía que permitir todas. En ese punto, el socialista se ha girado hacia el de Podemos y le ha indicado: «Te voy a arrancar la cabeza».

Tras esas palabras, Alberto Oliver (errejonista) se acercó a la mesa de la presidenta para pedir que constara en acta la amenaza. «Ese señor me ha amenazado con arrancarme la cabeza, pido que conste en acta», ha dicho este parlamentario, explicaron fuentes presentes en la sala a este periódico.