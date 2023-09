El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha logrado aprobar con los votos a favor del grupo municipal del Partido Popular y de Vox la moción en la que se instaba al pleno a pronunciarse en contra de la ley de amnistía que los separatistas exigen a Pedro Sánchez para apoyarle en la investidura. La iniciativa ha sido rechazada por el PSOE y Más Madrid. Esta decisión de la izquierda no ha sorprendido al alcalde, quien ha asegurado que algún concejal de izquierdas ha votado «con la nariz tapada» para cumplir con la disciplina de partido.

Durante su intervención el regidor ha defendido que «la amnistía no cabe en la Constitución de 1978» y que eso no lo dice él sino personas relevantes en el PSOE como Carmen Calvo, Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles. Además ha dicho que «el argumento infantil» de que como la amnistía no está prohibida en la Constitución está permitida es falso. «Es igual que decir que como la esclavitud no está prohibida en la Constitución está permitida», ha señalado Martínez-Almeida.

Sobre la enmienda contra la amnistía, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha asegurado «el PSOE siempre estuvo en la Constitución» y ha vuelto a reiterar que se trata de un asunto de competencia nacional que nada tiene que ver con la ciudad. «Empieza usted mal este mandato trayendo usted una iniciativa que antepone los intereses de su partido al de los vecinos y vecinas de Madrid», ha dicho.

En esta línea, ha aseverado que cuando gobierna el PSOE «la igualdad está garantizada» ya que «se amplían derechos y se cumple la Constitución en toda España», a la vez que ha criticado que siempre que el PP pasa a la oposición diga que «empieza el apocalipsis».

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha mostrado y ha defendido que desde su partido tienen un modelo de ciudad, país y sociedad alternativo al del PP y «tan legítimo como el suyo». Además, ha criticado que el PP sólo sea capaz de conseguir el apoyo de la extrema derecha y le ha recordado que no tienen los votos para gobernar en España.

Vox ha sido el único partido que ha apoyado la iniciativa de los populares, aunque con alguna reserva. El portavoz de la formación conservadora, Javier Ortega Smith ha declarado que su partido ha presentado unas enmiendas, que finalmente no se han añadido, para modificar ligeramente la propuesta.

En este sentido, una de ellas consistía en añadir la palabra «extranjero» en el texto de la proposición porque únicamente incluye a los ciudadanos españoles. «Lo que está en juego son las bases del estado de derecho y el respeto a los principios fundamentales de cualquier democracia. La Constitución no ampara la amnistía a los golpistas», ha subrayado el dirigente del partido de Santiago Abascal.