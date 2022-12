Revolcón judicial a un edil del PSOE de Leganés que exigía 30.000 € a la oposición por criticarle

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Leganés ha desestimado la demanda del ex concejal socialista Luis Martín de la Sierra y su mujer contra un concejal de la oposición, Carlos Delgado, del partido local ULEG, y le condena al pago de las costas. El que fuera hombre de confianza del alcalde Santiago Llorente (PSOE) pedía 30.000 euros por críticas que había recibido del edil mencionado. No le gustaban afirmaciones relativas a sus chanchullos para beneficiar el negocio hostelero de su mujer.

En la sentencia que desvela OKDIARIO, de 16 páginas y fechada a 28 de noviembre de 2022, la juez Rosa María Gonzalo rechaza las pretensiones del concejal socialista que se había sentido ofendido. Pedía declarar «lesionado ilegítimamente su derecho al honor e intimidad, que se publicara la sentencia en las redes sociales del demandado, que en concepto de daños morales y perjuicios recibiera una indemnización de 30.000 euros, se condenase en costas al demandado y se prohibiera a la parte demandada realice o emita nuevas manifestaciones o publicaciones sobre los demandantes ante cualquier medio.

Los demandantes «denunciaban que el concejal Carlos Delgado vertía sus ataques contra el honor a través de dos medios: intervenciones en las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Leganés y en redes sociales». En el Pleno, el edil lanzaba críticas políticas como esta: «Si medimos el nivel de un gobierno por su peor concejal, pues hemos de decir que el señor Martín de la Sierra es la persona de referencia y que ese listón no puede ser más bajo».

El edil llevó a los tribunales afirmaciones como «al Sr. Luis Martín de la Sierra se le pueden achacar muchas cosas, pero no que todas las fiestas, mientras él ha sido o está siendo concejal de festejos, siempre han sido coherentes y estables, siempre igual de malas». «Rara es la semana en la que el Sr. Luis Martín de la Sierra no protagonice un escándalo que salte o bien a la actualidad política o mediática o social de este municipio. Recordamos lo que sucedió con la Ópera Carmen, los problemas que se han tenido con el evento Holi Fun, la mala gestión de los cursos de español para inmigrantes, el uso del vehículo oficial de Cultura por parte de su cónyuge, o cómo usa una supuesta libreta para borrar multas de los Policías Municipales».

Redes

También el edil del PSOE consideraba fundamental que la magistrada juzgara tuits propios de un edil de la oposición como: «Ese edil siempre hace de su ‘capa un sayo’, nunca he visto a nadie con mayor visión caciquil y patrimonial del Ayuntamiento. Me dicen que la única terraza que no ha regularizado su situación, es la de quien, según el alcalde, tiene una relación con edil del gobierno».

Otros tuits rezaban: «El gobierno ha reconocido al fin por decreto lo obvio: la terraza y la carpa de la Fuente Honda [el negocio de la pareja del edil] es ilegal. Ahora esperemos que se ejecute. Si el Ayuntamiento no actúa, denunciaremos por prevaricación y tráfico de influencias. Los hosteleros, hartos de los privilegios del bar Melody de la Fuente Honda acaban de llamar a la Policía para que controle su macro terraza».

«Nos informan de que la Policía Local de Leganés está ahora mismo interviniendo en el famoso bar de la oscura melodía. ¿Se acumulan denuncias? ¿Pero las cursan?», era otro de los mensajes señalados. En total 15 tuits en la misma línea que no fueron del agrado del concejal.

También la sentencia recoge noticias de varios medios de comunicación, entre ellos OKDIARIO, que se hicieron eco de estas controversias protagonizadas por Luis Martín de la Sierra. Se incluyen los titulares de este periódico: «Un edil del PSOE de Leganés vuelve a usar el cargo para intentar

librar a su mujer de una multa» publicada en 2018″ y «La mujer de un edil de Gobierno de Leganés tacha de ‘prevaricador’ al ayuntamiento de su propio marido» de 2019.

«Todos estos hechos que no puede negarse que en sí mismos eran de interés para la opinión pública, dada la relevancia y notoriedad pública de los demandantes, han sido objeto de publicaciones en medios de comunicación de las que se ha hecho eco el demandado, sin que conste que haya revelado ninguna circunstancia que no fuera conocida, pues así ha quedado acreditado con suficiencia por el contenido de las informaciones y noticias publicadas», sentencia la juez.

Finalmente se zanja: «Desestimo la demanda interpuesta por Luis Martín de la Sierra, absuelvo a Carlos Delgado y condeno a Luis Martín de la Sierra al pago de las costas causadas en el presente procedimiento».