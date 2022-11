La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Elisa Vigil ha dejado en evidencia a PSOE, Más Madrid y Podemos por haber votado a favor de la Ley del sólo sí es sí impulsada por Irene Montero que permite la reducción de condenas a los agresores sexuales. «No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza cuando todos ustedes, salvo el PP y Vox, votaron a favor de la Ley de ‘sólo sí es sí’», ha afirmado Vigil en su intervención.

Ha ocurrido este jueves durante la Sesión de Control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Cámara Regional. Los partidos de la oposición han preguntado al Ejecutivo regional sobre esta materia. También han registrado una proposición no de ley sobre violencia de género, violencia sexual, violencia vicaria o educación sexual, debido a que la próxima semana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y no hay pleno.

Elisa Vigil intervenía para preguntar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre la valoración del servicio de atención en adicciones tecnológicas que presta la Comunidad de Madrid. La pregunta iba dirigida a la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa. Pero en su intervención se ha dirigido a la bancada de la izquierda.

«No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza cuando todos ustedes, salvo el PP y Vox, votaron a favor de la Ley de ‘sólo sí es sí’. Debería caérseles la cara de vergüenza. Me da igual que en el Congreso se llamen Más País, Más en Pie, Más Sentados, como quieran ustedes llamarse. Pero votaron a favor de la Ley ‘sólo sí es sí’», ha señalado Vigil durante su discurso.

«Leyes ideológicas»

Para la diputada del PP, es «una auténtica vergüenza que hoy vengan aquí diciendo que qué hacemos en materia de violencia de género cuando aquí lo que se defiende es a los jóvenes y a las jóvenes que ahora se van a enfrentar a violadores en las calles por culpa de que no saben legislar».

«Ya que son ustedes tan eruditos y que tienen esa superioridad moral de la izquierda, ¿cómo no le han dicho a la señora Montero cómo tiene que hacer una ley o una disposición transitoria? ¿O es que acaso no saben lo que es una disposición transitoria? Me temo que es más bien lo segundo, ¿no?», les ha preguntado.

Elisa Vigil ha arremetido contra los grupos de la izquierda por «crear leyes por ideología». «Ustedes se escandalizan, me escandalizo yo y se escandaliza esta bancada que fuimos los únicos, junto con Vox, que votamos en contra de esa auténtica aberración. Ustedes sólo crean leyes por ideología. No saben cómo funciona el mundo. No saben legislar», ha indicado.

«Qué vergüenza lo que dijo ayer el Patxi López, de verdad. Dice: ‘Pues paramos la ley y entonces los volvemos a meter en la cárcel’. ¿Pero ustedes saben cómo funciona el Código Penal y la Constitución española? ¡Por favor, un poquito de derecho! Por lo menos papeles mejor hechos cuando uno va a comparecer en televisión. ¡Es una auténtica vergüenza!», ha zanjado de forma indignada.