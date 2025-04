El PSOE planta a Ayuso en los actos del Dos de Mayo y plantea una fiesta alternativa en el parque del Oeste

Nuevo desplante del PSOE a la Comunidad de Madrid. Los socialistas han ratificado este lunes que no acudirán al acto institucional que presidirá la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el Dos de Mayo (día de la Comunidad de Madrid) y plantea una fiesta alternativa en la Rosaleda del Parque del Oeste.

Así lo ha adelantado esta mañana la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas. «No vamos a estar porque no vamos donde no nos invitan», se ha justificado Espinar, quien ha reivindicado el Dos de Mayo como una fiesta «de todos» y ha recalcado que «es la primera vez en la historia que la Comunidad no invita al Gobierno central».

El Dos de Mayo ha sido foco de polémica desde hace semanas entre el Ejecutivo regional y estatal. Todo comenzó con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de retirar la tradicional parada militar del Dos de Mayo en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Un hecho que se produce por primera vez en la historia de la celebración.

De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidió por carta a la titular de la cartera de Defensa, Margarita Robles, que reconsiderara esta decisión que suponía «un golpe sin precedentes a los madrileños y al propio Ejército, en su celebración regional más señalada».

Sin embargo, Robles no rectificó y sólo garantizó que el Ejército estará presente en los actos «estrictamente militares» que se celebren en el marco de la festividad, como el homenaje a los caídos.

Tras esta decisión del ministerio de Defensa, el Gobierno de Ayuso decidió no invitar a nadie del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, por tanto, al delegado del Gobierno tampoco estará mientras no den marcha atrás a esa actitud de veto.

«El Gobierno ha roto toda relación institucional con la Comunidad de Madrid», trasladaron desde la Puerta del Sol, después de los últimos desencuentros entre ambas administraciones.

Celebración al aire libre

Por todo ello, por primera vez en su historia, la totalidad del evento del 2 de Mayo se celebrará al aire libre, en la Puerta del Sol. Incluso la imposición de las Grandes Cruces se realizará en el exterior con el objetivo de «hacer partícipe de este día a todo el pueblo de Madrid», tal y como ha señalado el gobierno regional.

Normalmente, el grueso de estos actos tenían lugar en el interior de la Real Casa de Correos, y en el exterior se hacía esa parada militar prohibida este año por Sánchez, así como la colocación por parte de Ayuso de la tradicional corona de laurel en la placa que rinde homenaje en la fachada del edificio a los héroes del 2 de mayo de 1808.

Sin embargo, este 2025, después de que el ministerio de Defensa haya acordado borrar todo rastro castrense de esta celebración, Ayuso ha decidido cambiar de forma radical el formato para que esa ausencia del Ejército no desluzca el día más importante de la Comunidad de Madrid.

La fiesta de la Comunidad de Madrid contará con un amplio programa de festejos que incluye música, historia, danza y cultura que llenará las calles de la capital y de numerosos municipios entre el 30 de abril y el 4 de mayo. En la capital, uno de los principales escenarios será la explanada de Puente del Rey, que se transformará en un gran espacio al aire libre para conciertos y espectáculos con acceso libre hasta completar aforo. Por allí pasarán artistas como Carolina Durante, Camela, Maximiliano Calvo, Sanguijuelas del Guadiana y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.