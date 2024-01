El PSOE convoca una protesta contra una conferencia sobre las consecuencias de la amnistía en Boadilla

El PSOE de Boadilla del Monte ha convocado de urgencia una protesta contra la conferencia Consecuencias legales de la Ley de Amnistía organizada por el Ayuntamiento del municipio, capitaneado por el popular Javier Úbeda, y por Confilegal en el teatro Princesa Doña Leonor.

Los socialistas están rabiando por la celebración de este acto, en el que tomarán la palabra el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exdiputado, ex portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos y abogado del Estado, Edmundo Bal, y el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, bajo la moderación de Francisco Oliver.

Todos ellos debatirán sobre las Perspectivas sobre el proyecto de ley de amnistía: ¿Hacia dónde nos puede llevar?, en la que se explorará las rutas futuras que podría tomar esta legislación y sus implicaciones a largo plazo.

La agrupación socialista de Boadilla del Monte, capitaneada por el secretario de Organización Vicente Góme Montanari, informaba este miércoles a la delegación del Gobierno en Madrid, que encabeza Francisco Martín, de la celebración de esa concentración a las puertas del teatro donde va a tener lugar la conferencia.

Martín no ha expuesto ninguna pega y en un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO se limita a «tomar conocimiento» de la convocatoria que se va a producir en Boadilla del Monte el próximo 18 de enero entre las seis y media y las siete y media de la tarde.

«Los asistentes a la concentración se situarán en la zona peatonal existente a la altura del número 1 de la Calle de los Mártires, ante el Teatro Biblioteca Princesa Doña Leonor, sin invadir la calzada de circulación de vehículos y sin obstaculizar el acceso y funcionamiento de dicho centro ni del resto de los edificios y establecimientos públicos ubicados en la zona», reza el documento expedido por la Delegación del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid.

«En función de la afluencia de concentrados, y con el fin de que el acto se desarrolle en condiciones de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se habilitarán nuevos espacios o se limitarán los mismos», apostilla, antes de recordar que «dado que la responsabilidad del acto corresponde a los organizadores, deberán adoptarse por los mismos las medidas de seguridad previstas en los artículos 4 y 9 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión».

Asimismo, subraya el escrito del departamento liderado por Francisco Martín, «deberán ser atendidas por parte de los organizadores y participantes en dicha reunión las indicaciones de los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dirigidas a ordenar el normal desarrollo de la misma, con el fin de no perturbar el libre ejercicio por los demás ciudadanos de sus derechos y libertades y para hacer posible la prestación de servicios públicos esenciales y el mantenimiento de la seguridad ciudadana».

«La instalación de cualquier elemento material en la vía pública, ya sean escenarios, mesas, etc., deberá cumplir la legislación vigente en materia de régimen local, autonómico o estatal a los efectos de salvaguardar el resto de bienes constitucionalmente protegidos. En cuanto al uso de megafonía se deberá estar a lo dispuesto en las ordenanzas municipales de aplicación, debiendo solicitar su utilización al Ayuntamiento de esa localidad», ahonda.

Conferencia

El ciclo de conferencias en Boadilla del Monte sobre las consecuencias de la Ley de Amnistía comenzó el pasado jueves 11 de enero bajo el epígrafe Ley de amnistía: ¿Un disolvente del estado de derecho y del sistema democrático? En esta primera jornada participaron Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Alejandro Abascal, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y Segismundo Álvarez, presidente de la Fundación Hay Derecho y notario moderados por Carlos Berbell, director de Confilegal.

Después de la fecha en la que está prevista la concentración de los socialistas, las conferencias terminará el próximo 25 de enero con la vista puesta en Europa: TJUE: ¿Tiene la última palabra sobre la futura ley de amnistía?, será el tema central.

Participarán Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado del Tribunal Supremo, Rafael García Valdecasas ex juez del Tribunal General de la Unión Europea y abogado del Estado, y María Jesús del Barco, decana de los Juzgados de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, moderados de nuevo por Carlos Berbell.