Edmundo Bal: «La abogada general del Estado me pidió quitar cosas de mi instrucción por el 1-O y no firmé»

Edmundo Bal, ex diputado de Ciudadanos en el Congreso y abogado del Estado, saltó a la política tras sufrir de lleno las presiones del Gobierno por su integridad profesional. Revela cómo la máxima responsable de la Abogacía del Estado le exigió suavizar su instrucción contra los cabecillas de la revuelta independentista de Cataluña del 1-O de 2017. Se negó de plano y fue apartado del caso por la cúpula letrada controlada por el Gobierno de Sánchez. «La abogada general del Estado me pidió quitar cosas de mi instrucción por el 1-O y no firmé». En la entrevista con OKDIARIO recuerda ese pasado, pero mira sobre todo al presente y al futuro.

«Tenemos un Gobierno de rodillas que pone al país de rodillas», afirma con Edmundo Bal analizando las actuaciones del presidente Sánchez y la deriva de inseguridad en la que España se encuentra como consecuencia de ellas. A Pedro Sánchez lo define sin titubear: «Es un César que ha destruido el PSOE», recordándonos la definición que dio de él en este mismo programa el ex ministro José Luis Corcuera.

Para él, «el drama que vivimos hoy es que manda la minoría; que el Gobierno, en lugar de defender a la mayoría, cede al chantaje de la minoría». Y le preocupa. Mucho. Tanto como para regresar al zarzal en el que se pinchó (tal vez sean los trastornos de la memoria que nos explicaba Marcel Proust con tino en su magnífico En busca del tiempo perdido que nos animan a suponer que siempre están en posesión nuestra todos los bienes interiores, las alegrías pasadas, todos los dolores).

Edmundo hace ese regresar con Nexo Plataforma, un espacio de generación y debate de ideas e iniciativas políticas del que es presidente, con el objetivo de, según describe él mismo, construir una sociedad de personas iguales, libres y solidarias. Lo fundó hace tres meses y ya está en trámites para constituirlo como partido político. Estará «entre la derecha del PSOE y la izquierda del PP». Su objetivo: «Primero va España y luego el partido». Siempre con el propósito de no cometer errores del pasado.

Abogado del Estado desde los 26 años, Edmundo Bal ha pasado una vida ejerciendo de jurista en defensa de los intereses de España. Ejerciendo este trabajo denunció a varios futbolistas y representantes de la Liga española como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Luka Modrić o José Mourinho, entre otros, pese a que la Fiscalía no había encontrado delitos; de políticos como Jordi Pujol; tramas como la Gürtel y ataques a la constitucionalidad como el procés y la declaración de independencia por parte de Carles Puigdemont–.

Un trabajo aplastante que (paradojas de la vida) terminó por aplastarlo a él. «Fui cesado porque la abogada general del Estado me pidió que quitara cosas de mi instrucción sobre el 1-O que había visto, las quité, pero no lo firmé». Lo resume en que era cuestión de integridad, lealtad a sus valores y a su responsabilidad profesional.

Corría diciembre de 2018. Consuelo Castro lo sustituyó por Rosa María Seoane como representante por el juicio del proceso independentista catalán. Ahí, comenzó su carrera política para intentar conseguir por cauces políticos lo que se antojaba complicado por la Abogacía del Estado. Empeño que tampoco resultó sencillo. Su ventaja: es de esos pocos políticos libres que siempre tienen dónde ir cuando lo deseen, sin pedir ni dar nada a cambio. En su caso: a su plaza como abogado del Estado. Aunque, como acabamos de contar, esté dando vida a un nuevo proyecto de partido político en el que está arropado por históricos del PSOE como Alfonso Guerra y Nicolás Redondo, y quizá, quién sabe (la puerta la deja abierta o, al menos, no cerrada del todo), alguno le vote o incluso se sume con él. Todo se verá.