José Luis Corcuera: “Ahora, en vez de secretario general, en el PSOE hay César”

«Los acuerdos de Sánchez no son para mejorar la convivencia. Son una operación comercial», afirma con claridad José Luis Corcuera, ministro del Interior de 1988 a 1993, bajo la Presidencia de Felipe González. Un ministro que se caracterizó por dimitir para cumplir con su palabra. Lo hizo en numerosas ocasiones. Las dos más conocidas: una en 1993, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una sola palabra de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida en su día como Ley Corcuera o «ley de patada en la puerta») y dimitió como ministro del Interior; otra, en mayo de 2017, cuando, tras más de 40 años de militancia, se daba de baja del PSOE al ganar Pedro Sánchez las primarias a la Secretaría General. Es eso que escasea tanto, llamado lealtad, coherencia y honor.

De esos pactos dice que «son con gente tan peligrosa que no auguran nada bueno para los españoles». Recalca que es «inconcebible que quien ha estado diciendo que la amnistía es inconstitucional, hoy, unos meses después, esté diciendo que es constitucional» y señala con contundencia que el acuerdo de Sánchez con los independentistas, modifica la memoria y transforma los hechos: «Con la memoria democrática han abierto un agujero por el que se falsea la realidad».

Corcuera responde sereno, con fechas, nombres, datos, ejemplos; derrochando esa seguridad de quien ha reflexionado profundamente y lo ha hecho durante tiempo. Mira al PSOE de hoy y reconoce no ver nada de lo que fue. «Ojalá que el PSOE vuelva a ser el partido socialdemócrata que se diseñó en 1979. No sólo miente Sánchez, también lo hacen sus ministros con descaro», afirma. Con Pedro Sánchez le preocupa la deriva del país: «Cuando un presidente dice que va a levantar un muro, te puedes esperar cualquier determinación de su parte». Y añade: «Los dirigentes del PSOE de hoy no pueden citar al fundador Pablo Iglesias sin que se les caiga la cara de vergüenza. Si leen los artículos que escribía defendiendo la unidad de España, no pueden usar su nombre». Para él, hay una esperanza de recuperar el PSOE que fue: «Los militantes y votantes del PSOE se tienen que dar cuenta de que somos una anomalía en la socialdemocracia europea. No hay ningún partido en Europa que tenga acuerdos de Gobierno con comunistas, populistas, separatistas y herederos de grupos terroristas».

Reflexiones hondas de quien estuvo en aquel PSOE que dio vida a la democracia, en aquel PSOE en el que fue ministro del Interior para defender su seguridad e integridad, garantizando la libertad, la igualdad; en definitiva, la democracia. Hoy intenta salvar esa democracia que ve en riesgo con el análisis y la crítica. No milita ni militará en ningún otro partido porque el suyo, dice, es el PSOE. No está en él porque su secretario general es Pedro Sánchez, pero si un día no está al frente, se ve regresando. Quién sabe…