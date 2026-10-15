El jueves es un día en el que muchos ya comienzan a pensar en el fin de semana, incluso cuando esta ha sido algo más corta debido al festivo que tuvimos el pasado lunes. De este modo, si ya estás preparando tu próxima escapada, o sencillamente, quieres tener a punto el coche para ir a trabajar o para llevar los niños al colegio, nada como saber antes que nada, cuál es el precio de la gasolina hoy 15 de octubre así como donde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Sabemos que a la hora de parar para llenar el depósito, dependerá no sólo de si se trata de una estación de servicio o de una gasolinera low cost, sino que también la ubicación cuenta e incluso la hora. Y en esta ocasión, y para primera hora de hoy jueves, tenemos ya los datos que ofrece el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica a partir de lo que reportan las propias gasolineras.

Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Descubre a continuación, cuáles son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves en Madrid, a partir de los datos que señala el Geoportal.

Gasolina 95

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.599 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera de Móstoles a Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Carretera de Móstoles a Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.599 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono PPI-2, Triángulo N 1, parcela VPV.036, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono PPI-2, Triángulo N 1, parcela VPV.036, s/n. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.829 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.839 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Shell . Madrid. Carretera M-403, km 2. Precio: 1.849 €/l .

. Madrid. Carretera M-403, km 2. Precio: . Shell . Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: 1.849 €/l .

. Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.859 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Shell . Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.859 €/l .

. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.864 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1.869 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.869 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.879 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.879 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Shell . Butarque. Calle Fuente de la Teja, 2. Precio: 1.879 €/l .

. Butarque. Calle Fuente de la Teja, 2. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Centro Comercial Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.884 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Centro Comercial Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell. La Serna del Monte. Autovía A-1, km 81. Precio: 1.884 €/l.

Diésel

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.739 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.739 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.739 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.739 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Gasexpress . Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: 1.739 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.739 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.739 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.739 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle de Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.739 €/l .

. Leganés. Calle de Eduardo Torroja, 29. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.739 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.743 €/l.

Con los listados que acabamos de ver, ya podemos saber dónde repostar hoy jueves, pero si deseas hacer tu propia búsqueda, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y ver así las ubicaciones de una forma más directa a través del mapa que nos aparece, como este que ahora vemos a modo de ejemplo: