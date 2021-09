Eva María Morata Marco, profesora y concejal de Podemos en Collado Villalba, presume en sus redes sociales de que enseñará a sus alumnos a votar bien. «Si prestan atención a esta materia no serán engañados tan fácilmente como sus padres a la hora de votar», ha publicado en sus redes sociales recogiendo una viñeta.

Según ha comentado ella misma, en breve va a empezar a trabajar como profesora. Aunque no aprobó las oposiciones de Secundaria de la Comunidad de Madrid, la concejal va a entrar en un centro como profesora interina.

En el perfil oficial que la concejal ha publicado en la web del Ayuntamiento de Collado Villalba señala que tiene 48 años, está casada y como aficiones tiene «la danza, el cine y el teatro». Apunta que tiene como estudios una Licenciatura en Geografía e Historia y una suficiencia investigadora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. En cuanto a idiomas, dice tener un nivel «elemental» de inglés y «medio alto» de francés. En relación a experiencia profesional tan sólo refleja puestos de «coordinadora de voluntariado» en la Universidad Complutense entre 2008 y 2016; profesora de pilates entre 2007 y 2016; y bailarina y profesora de ballet clásico entre 2000 y 2007.

Fuentes municipales consultadas por OKDIARIO aseguran que «una profesora de la Educación pública no debería adoctrinar de esta forma». Señalan que tras percatarse de que el comentario no era muy procedente «borró las publicaciones esta misma mañana». No obstante, el contenido ha estado cuatro semanas publicado en su muro de la red social.

Mensaje de la edil de Podemos Collado Villalba. (Clic para ampliar)

Este periódico se ha puesto en contacto con Eva María Morata Marco pero, por el momento, no ha logrado obtener respuesta sobre sus comentarios en las redes sociales.

Morata Marco ocupó el segundo puesto de la candidatura de coalición Unidas Podemos Izquierda Unida Cambiemos Villalba Equo. A lo largo de las dos legislaturas que lleva en el Ayuntamiento se ha caracterizado por mostrar las posiciones radicales de la extrema izquierda. Ha defendido las okupaciones o ha cargado contra las concesiones municipales a empresas privadas para cubrir servicios públicos.

Por otra parte, también saltó a los medios de comunicación por el proceso de primarias de Podemos Collado Villalba. En esa localidad un juez tuvo que anular los resultados ante las pruebas de pucherazo a favor de uno de los candidatos del proceso de votación interno.