Otoño en Madrid, te faltarán días para disfrutar de la Comunidad ¡y de toda su gastronomía!

Viajar a Madrid es venir a disfrutar al máximo. Su amplia oferta cultural, gastronómica y artesana capacita a esta Comunidad cosmopolita y vanguardista a recibir a todo tipo de turistas porque los planes que ofrece son tan variados, diversos y sorprendentes que lo más probable es que tengan que regresar porque no les dará tiempo a todo.

No importa la época del año en la que se quiera venir a Madrid porque siempre hay actividades disponibles. El centro de la ciudad merece ser recorrida a pie, conocer los sitios donde estaba la prestigiosa Corte de los Austrias, la cercanía del Palacio Real y Plaza de España con los principales restaurantes –más castizos y más modernos, de todo hay– o acudir a las tiendas de sombrerería en la Plaza Mayor, tan míticas y elegantes, o visitar el taller de las capas españolas Seseña, durante décadas proveedores oficiales de la Casa Real.

Y es que, tal como destaca a OKDIARIO, Luis Martín Izquierdo , director general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, «el estilo de vida de los madrileños sea lo que realmente engancha a los que nos visitan» porque «más allá de la extraordinaria oferta patrimonial de Madrid, la vida en las calles, la agenda cultural y de ocio, la oferta gastronómica o las compras, también somos un destino al que gusta volver de vez en cuando para dejarse llevar y disfrutar de una de las capitales más vibrantes de Europa e ir descubriendo poco a poco otros municipios de la región con una oferta cultural, enograstonómica o de naturaleza impresionante».

Salir fuera del centro, merece la pena. Hay que dejarse sorprender: una escapada a Chinchón, un pueblo de cine; ir a Navacerrada en invierno a disfrutar de la nieve o en primavera para hacer rutas naturales; o terminar disfrutando de la bellísima Alcalá de Henares, el sitio de los literatos y los espacios de restauración como, por ejemplo, Ki-Jote, un restaurante donde se une la cocina española y la japonesa, o las decenas de tabernas de tapas y vinos con D.O. de Madrid.

Sobre este aspecto, Martín Izquierdo asegura que «en cualquier rincón de la región se encuentra una hostelería y restauración de gran calidad, para todos los gustos y bolsillos. Es una de nuestras señas de identidad». Por ello, enumera que fuera de la capital «contamos con destinos gastronómicos como Chinchón, con sus famosos restaurantes; Patones de Arriba, donde disfrutar de la cocina tradicional de la Sierra Norte de Madrid; Aranjuez, con su gastronomía basada en los productos de la huerta o San Lorenzo de El Escorial, que cuenta con una oferta de restaurantes entre los que hay un Estrella Michelin».

1.000 planes quedan por hacer

1.000 planes se quedan siempre en el tintero cuando se viaja a Madrid, sobre todo cuando los visitantes que se mueven por el disfrute del paladar. Y es que la Comunidad de Madrid es una gozada en cuanto a gastronomía y se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en uno de los referentes de la alta cocina nacional e internacional, tanto desde el punto de vista tradicional como del vanguardista. «La gastronomía madrileña ha dado un salto cualitativo muy importante en muy poco tiempo. En la actualidad, la propuesta gastronómica de la Comunidad de Madrid es imbatible», apunta Martín Izquierdo.

Hace apenas unas semanas en Madrid estuvo de visita express Tim Cook, el CEO de Apple, que visitó junto al chef de DiverXo, David Muñoz, el tradicional Lardhy –el espacio favorito de la Reina Isabel II hoy propiedad de Pescaderías Coruñesas–, entre otros espacios, o disfrutó de un Real Madrid Vs. Atlético de Madrid, un derbi madrileño de excepción, para cerrar su visita a la capital.

Esta visita del directivo de Silicon Valley es la prueba de que en Madrid se pueden llenar las horas de disfrute con decenas de planes y muy diferentes entre ellos. Y, sin duda, sólo con las citas gastro podemos llenar nuestra agenda. La Comunidad de Madrid es una de las regiones donde más establecimientos de hostelería y restauración de primer nivel se abren, inversores de todo el mundo, chefs de primera, sumilleres o jefes de sala con experiencia internacional se enamoran a menudo del estilo de vida de los madrileños. Disfrutones y acogedores, a partes iguales, y de ello dan buena cuenta los reconocimientos gastronómicos más prestigiosos.

«El potencial de crecimiento de turismo gastronómico en el mercado turístico es enorme, cada vez más personas tienen como motivación principal para viajar la gastronomía y para la inmensa mayoría de los viajeros es una parte muy importante del viaje. Por tanto, incorporar a los más de 31.000 establecimientos de hostelería en la política turística de la región creemos que es una gran oportunidad para todos», explica Martín Izquierdo.

Madrileños, siempre disfrutones y acogedores

La región madrileña tiene 712 restaurantes distinguidos con sol Repsol y 24 con estrellas Michelín, lo que supone que un 7% de los restaurantes de la Comunidad de Madrid, con un censo global en 2022 de 10.417 locales, tiene algún tipo de galardón internacional.

Tres Estrellas Michelin en Madrid tiene DiverXo, donde acudir a comer es una explosión de sensaciones; con dos estrellas tenemos Deessa, en el Mandarin Oriental Ritz; Ramón Freixa Madrid, Smoked Room o DSTAgE, de Diego Guerrero. En la categoría de una estrella Michelin, destaca una vez más Muñoz con RavioXO, Montia, Hugo Chan, Zuara Sushi, Gofio, La Tasquería o El Invernadero, de Rodrigo de la Calle, entre otros.

Sobre esta explosión gastro en la región, José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, comenta que «vivimos un momento de gran creatividad e innovación en el ámbito gastronómico. Sólo en el primer semestre se han abierto 300 locales. Proyectos nuevos, transgresores, con el foco puesto en la sostenibilidad y la conciliación de horarios, y focalizados en el público joven para intentar completar la experiencia puramente gastronómica para aquellos que buscan algo más».

«No defrauda nunca»

Fuera de las guías Repsol y Michelin, cabe destacar que la oferta gastronómica en Madrid es de altísima calidad y hay decenas de restaurantes distinguidos de precio medio-alto donde la experiencia gastro es impresionante. Algunas de las últimas aperturas, que gozan de mucho éxito entre los foodies más exigentes, está Cornamusa, el nuevo espacio en la azotea del Palacio de Cibeles -antes en manos de Adolfo– con una carta muy madrileña de Manuel Berganza, y donde hay unas vistas privilegiadas de la fuente de Cibeles, la calle Alcalá y parte de la Gran Vía.

Destaca también Haramboure de Paxti Zumárraga, un ex Fismuler –otro de los grandes espacios gastro– con una cocina vasco-gala; Casa Canito, en la zona de Recoletos y capitaneado por Hussi Istambuli, un ex de La Gabinoteca, que rinde homenaje a la Movida Madrileña con una cocina algo gamberra; o Akiro, el nuevo proyecto del chef Luis Arévalo dedicada a hacer una fusión de Japón y Perú en un mismo plato.

«La presencia de estos establecimientos elevan el nivel de nuestra hostelería en general, son un ejemplo a seguir. El mayor reto que tenemos a medio plazo es la profesionalización de nuestro personal y la retención de talento para que ese nivel profesional no se resienta», concluye Aparicio desde Hostelería Madrid.

Todo aliñado con arte

Todo ello, además, aliñado con una oferta cultural de primer nivel, en línea con la calidad expositiva de los mejores museos del mundo. La oferta cultural la protagoniza el eje del arte que comienza en Atocha y el Paseo del Prado con el Museo Reina Sofía con el Guernica de Pablo Picasso como principal reclamo, el Museo del Prado con Velázquez o Goya como protagonistas, el Museo Thyssen con exposiciones temporales súper visitadas, como Lo Oculto, que está en la actualidad, el CentroCentro del Palacio de Cibeles o Sala Alcalá 31, en la calle Alcalá, estos dos últimos espacios con exposiciones de Claude Monet y Luis Gordillo, respectivamente, que están llenando sus espacios día a día.

Fuera de la ciudad, pero apenas a 20 minutos en tren de Cercanías, está el Museo CAM2. Centro de Arte Dos de Mayo en Móstoles, con arte nacional e internacional de vanguardia que se nutre, sobre todo, de piezas de diferentes disciplinas adquiridas en la Feria de Arte ARCO. Destaca, además, en Buitrago del Lozoya un pequeño Museo Picasso Eugenio Arias donde hay una pequeña colección de piezas que el malagueño regaló a su amigo y barbero en el exilio francés, original de este pueblo de Madrid.

En 2023 se esperan 14 millones de turistas

La Comunidad de Madrid trabaja en brindar espacios de creación e inversión a los empresarios dedicados al turismo, en todo el esplendor del concepto porque abre sus brazos a proyectos culturales, hoteleros, artesanos y creadores de moda y accesorios, así como gastronómicos, con el fin de convertir la región en uno de los grandes destinos, algo que, a tenor de las cifras, está consiguiendo.

«Muchos de nuestros visitantes destacan la alegría y el buen ambiente que se respira en las calles, en la amabilidad y la hospitalidad de los madrileños, la seguridad, la tolerancia, y que, además, está llena de vida a todas horas todos los días de la semana. Hemos experimentado un gran cambio y cada vez que alguien nos visita, descubre cosas nuevas gracias a la intensa agenda cultural y de ocio madrileña», relata el director general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el presidente de Hostelería Madrid destaca que «Madrid no defrauda nunca, su carácter acogedor, su cocina, la cultura y el patrimonio, así como la seguridad en sus calles, la excelente conectividad, el clima y sus terrazas, etc. es que no tienen competencia en el mundo. Si a esto añadimos nuestra calidad de vida, que podemos disfrutar de más de 32.000 restaurantes y tabernas, y que tenemos 179 pueblos que visitar… Es que nadie puede perderse Madrid».

«Madrid está de moda»

Sólo en 2022, 12,5 millones de turistas eligieron Madrid para disfrutar de sus días de vacaciones. En 2023, se espera que se batan récord de visitantes, ya que según previsiones de la Comunidad de Madrid, se alcanzarán los 14 millones de turistas que gastarán alrededor de 15.000 millones de euros. Este sector económico aporta el 7% del PIB autonómico de forma directa, y alrededor del 18% si se considera su efecto indirecto. Madrid también se ha convertido en un destino pujante de inversión hotelera, con más de 30 proyectos en cartera previstos para los próximos meses.

Y concluye Martín Izquierdo: «Madrid está de moda. Nuestro objetivo no es lograr un número determinado de visitantes y tenemos el foco puesto en la atracción de un turista de alto valor, la generación de mayor gasto en el territorio, una mayor estancia media, la distribución equilibrada de flujos turísticos desde un punto de vista temporal y territorial, etc. En definitiva, en tener un turismo rentable y responsable».

Madrid es un destino de moda hoy, mañana y siempre. Da igual cuando se venga porque Madrid siempre es una gran anfitriona.