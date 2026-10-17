Parla ‘no-go city’: asesinatos en plena calle, peleas a machetazos, robos y okupaciones en noches sin ley

La ciudad madrileña de Parla empieza a parecerse a una enorme ‘no-go zone’, una ciudad sin ley de casi 140.000 habitantes. Parla se situó en 2025 en el ‘top ten’ de las ciudades con mayor índice de criminalidad de la Comunidad de Madrid. El alcalde socialista, Ramón Jurado, presume de los datos que le ofrece el ministro Marlaska desde Interior: en el primer semestre de 2026, Parla habría reducido un 15% su criminalidad. Pero los datos del alcalde socialista y del ministro Marlaska chocan con la realidad y las sensaciones de los vecinos. «El problema es que están blanqueando lo que está sucediendo realmente en Parla», dice el portavoz de Vox en el ayuntamiento, Juan Marcos Manrique.

Cake Minuesa y OKDIARIO han buceado en la noche de Parla. «En Parla la gente no sale», nos dicen sus vecinos. La delincuencia campa a sus anchas y la droga viaja en patinete: «Hay más de diez locales que venden droga y que la reparten en las casas con los patinetes. Y hay una manada de sinvergüenzas que andan en una patineta pa’ arriba y pa’ abajo y no hay nadie que le pregunte tú qué haces, a qué te dedicas, ni dónde vives, ni dónde está».

En los bares se apuñalan las bandas latinas, mientras los menas de la vecina Fuenlabrada merodean por zonas por donde es mejor no pasar. La okupación está a la orden del día: en Fuente Arenosa, el 80% de las viviendas han sido asaltadas.

Algunos barrios de la socialista Fuenlabrada son una mezcla de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla y Saint-Denis en París: «Yo soy latina, pero me da igual, porque yo he venido a trabajar. ¿Me entiendes? Lo justo es que cada persona que venga a aquí tenga que trabajar para pagar los impuestos. Pero éstos no merecen ni comida, ni agua, ni merecen nada».

Las primeras generaciones de inmigrantes que vinieron legalmente a trabajar y aportar a la sociedad aborrecen a los recién llegados sin papeles que deambulan sin oficio ni beneficio y terminan en las redes del narcotráfico: «Lo que hay que cambiar es el Código Penal porque no es posible que una persona venga aquí, cometa un delito, lo enjuicien, salga y vuelva a apuñalar. Le quitan la autoridad y el poder a la policía».

Los policías en Parla no dan abasto: «Lo vivimos con un desánimo grandísimo. Parece que el trabajo no surte efecto. Hay casos concretos en los que los detienes todas las semanas, dos veces al mismo individuo y el juez lo sigue poniendo en libertad. Sus razones tendrá. Pero, cuando intervenimos en conflictos, como aquí en la calle Torrejón o en alguna zona complicada, siempre son los mismos».

Y si entran en prisión se burlan de sus víctimas: «Van a la cárcel y tienen televisión gratis y móvil en las celdas». Hace pocos días, el asesino de una joven de Parla difundió desde la cárcel un vídeo burlándose de la familia de la víctima. «Preso, pero no muerto», decía sonriente mirando a cámara. OKDIARIO ha podido saber que, a los pocos días de aparecer en todos los medios de comunicación, el individuo recibió una paliza en el interior de la prisión.

Las bandas latinas se citan al mediodía en las salida de los institutos: «Son siempre son los mismos. Les intervenimos un montón de armas, cuchillos, machetes, palos de todo tipo». En un local de pizzas, hace pocos días dos extranjeros se atizaron con las sillas del local y lo dejaron destrozado.

Los vecinos denuncian la desidia del alcalde del PSOE: «El otro día llegamos al extremo de que, mientras habían asesinado a una persona abriéndole la cabeza con un palo y sacándole los sesos, el alcalde pasó a escasos metros del cuerpo tirado en el suelo y ni miró. Se fue a un mercadillo municipal a hacerse fotos. El alcalde intenta ignorar la realidad».

Los vecinos reclaman más policía y más medios para ellos empleando correctamente el dinero municipal: «El alcalde tiene que dejarse de gastos superfluos. Hace pocos días, se gastó 6.000 € en un baile de cinco minutos de unos perroflautas precisamente bailando en una plaza, cuando precisamente nuestra policía, muchos de ellos, no tienen los medios necesarios para hacer su trabajo».