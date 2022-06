La Comunidad de Madrid prepara los últimos flecos para empezar en las próximas semanas a admitir solicitudes del Bono Alquiler Joven que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez. Será en julio o agosto, calculan, siempre y cuando que lleguen los informes perceptivos de la Abogacía de la Comunidad y de la Intervención a tiempo. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico quiere rebajar las expectativas. Estas ayudas de 250 euros al mes durante 2022 y 2023 sólo beneficiarán a 10.000 jóvenes, un 0,1% de los madrileños que cuentan con la edad requerida de entre 18 y 35 años (1,2 millones).

Por otra parte, fuentes oficiales de la Consejería de Vivienda detallan a OKDIARIO que esta medida del Gobierno de PSOE y Podemos tiene muchas «chapuzas» que se ha tratado de resolver a contrarreloj. Las prisas iniciales del Ejecutivo central han provocado una larga espera de varios meses para resolver los defectos formales del Real Decreto localizadas por las comunidades autónomas. Aunque la ayuda se pedirá con carácter retroactivo desde el mes de enero, no será hasta verano cuando empiecen los trámites para su solicitud. Algún despistado en Madrid, no más de una decena, ya se ha dirigido a la consejería del ramo para tramitar la petición, sin embargo, como el plazo no está abierto, han caído en saco roto.

Sólo Comunidad Valenciana y Cataluña han comenzado a recibir peticiones en los últimos días. Como era de esperar, las solicitudes han desbordado las expectativas. En menos de un día, la demanda ha superado a la oferta de subvenciones. Miles y miles de jóvenes se han volcado y han agotado el crédito inicial. Las expectativas van a acabar en profunda frustración en esos jóvenes que no pueden llegar a fin de mes. Para la Comunidad de Madrid se han reservado sólo 31 millones y se espera un alcance muy limitado. El dinero se agotará en horas.

En relación con los defectos que han provocado retrasos interminables, OKDIARIO ha tenido acceso a las alegaciones que han presentado varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. Madrid, Galicia y Andalucía han trasladado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana varios errores graves en el decreto aprobado el pasado 18 de enero en Consejo de Ministros.

Estas comunidades señalan un total de seis errores a subsanar con urgencia. Por ejemplo, a tenor del articulado literal del equipo de Sánchez, el solicitante tenía que aportar datos personales de las personas con las que comparte piso de alquiler. Esto, señalan, «incurre en un incumplimiento del reglamento de Protección de Datos». También se enumeran fallos sobre cómo calcular la renta del alquiler a subvencionar, los ingresos del solicitante o los posibles cambios de domicilio tras recibir el subsidio.

Estas regiones señalan que es «condición necesaria» reparar estas debilidades del Real Decreto para poder convocar las bases de este bono en su ámbito. No obstante, el Gobierno no les ha trasladado su visto bueno a las alegaciones. Indica que no se tocará esa normativa legal en esta parte –sí se hará en relación con el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022/2025–. En todo caso, el Ejecutivo sostiene que con acuerdos de la conferencia sectorial es suficiente para enmendar esos fallos.

Aplicación

Otro problema que ha retrasado sobremanera la puesta en marcha del bono es la falta de una aplicación informática única. A diferencia, por ejemplo, del Ingreso Mínimo Vital, en este caso el Gobierno no ha facilitado un sistema tecnológico para revisar las solicitudes de forma automática. Por ello, se tendrán que desarrollar 17 programas informáticos, a no ser que algunas regiones opten por comprobar las solicitudes manualmente. Algo que para Madrid es descabellado por la cantidad de peticiones que prevé recibir.

Por otra parte, la Comunidad da por hecho que en los próximos meses esta medida provocará una subida aún mayor de los alquileres. Los caseros descontarán la subvención estatal. Por ello, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, aunque respetará el Real Decreto, se volcará con medidas que van en el sentido opuesto. El Gobierno madrileño apuesta por construir más viviendas con el Plan Vive y otros similares para que haya más oferta y los precios bajen.