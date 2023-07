El opositor a policía que dijo ser trans se retira de las oposiciones de Torrelodones

El candidato a policía municipal en el Ayuntamiento de Torrelodones que decía ser mujer trans ha decidido renunciar a las oposiciones. Se acaba así una de las grandes controversias en relación a las legislaciones trans. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes oficiales, esta persona se ha retirado del proceso de selección de personal y ahora este procedimiento continúa sin él. En septiembre está previsto que los finalmente seleccionados acudan a la academia a completar la fase formativa.

En plena polémica por la aprobación de la Ley Trans por parte del Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, se conoció la noticia de que este hombre aseguraba ser mujer a la hora de desarrollar las pruebas físicas. Ante el desconocimiento sobre cómo proceder se le hicieron los exámenes con las medidas de hombres y de mujeres. En la prueba de lanzamiento de peso, el polémico aspirante hizo marca con 5 kilos (el balón previsto para hombres) y el de 3 kilos (previsto para mujeres).

Algunas fuentes apuntaban a que el día de las pruebas acudió con prendas de color rosa. No obstante, sus redes sociales mostraban un aspecto de hombre a lo largo de los últimos años. Se identificaba como hombre a todos los efectos. Aparecía haciendo surf y con una mujer como pareja. Los documentos oficiales del Consistorio de Torrelodones aparecía con una puntuación media de 6,6. Superó la prueba física como hombre. No obstante, había notas más altas de 7 e incluso de 8.

Uno de los opositores, como se recoge en el expediente, reclamó para que se eliminara al aspirante supuestamente trans por realizar dos veces las pruebas. El Tribunal, no obstante, tras la correspondiente reunión, acordó que se actuó de forma correcta registrando marcas de hombre y de mujer con el objeto de posteriormente analizar en profundidad su petición. Se desestimó la solicitud del reclamante de expulsar al susodicho.

El Ministerio de Igualdad trató de cargar la responsabilidad en la Administración regional. Por su parte, la Comunidad de Madrid decidió que estamos ante un caso de fraude de ley y que el hombre no procedía ser evaluado como mujer. En el punto de mira estaba que aún no se habían cumplido los plazos para que el Registro Civil modificara su expediente en relación a la nueva normativa nacional. El aspirante se agarraba únicamente a un documento notarial. En algún momento se había barajado la posibilidad de que el caso acabara en los juzgados. No obstante, con la retirada de esta persona del proceso se da por hecho que se aceleran la resolución final.

Precedente

Este caso podría sentar precedente para otros muchos procedimientos en los que entre en juego la autodeterminación de género. En las próximas semanas se esperaba una avalancha de casos de cambio de sexo en el Registro Civil por la Ley Trans estatal. Sin embargo, según indican fuentes consultadas por este periódico, en estos departamentos se están tomando vacaciones y la resolución de estos casos que podrían acabar en fraude de ley se retrasan a la conformación de un nuevo gobierno.