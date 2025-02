Noches del Botánico 2025 en Madrid: cartel, entradas y horario de todos los conciertos y eventos

¿Ya estás pensando en los planes para las noches de verano en Madrid? Todavía quedan meses para que llegue la estación cálida, pero si eres amante de la música en directo, las Noches del Botánico 2025 son una cita que no puedes perderte y que ya comienza a calentar motores. Un año más, este ciclo de conciertos vuelve al Real Jardín Botánico Alfonso XIII, dentro de la Universidad Complutense de Madrid, con una programación espectacular que reúne a grandes artistas nacionales e internacionales.

Desde el 4 de junio hasta el 31 de julio, la capital se llena de sonidos inolvidables en un espacio natural que convierte cada concierto en una experiencia única. Con más de 50.000 entradas ya vendidas y varios espectáculos agotados, el festival confirma su posición como uno de los eventos imprescindibles del verano. Este año, el cartel destaca por su diversidad de estilos, desde el rock y el pop hasta el flamenco, el jazz y la música latina. Figuras legendarias como Van Morrison, Santana y Roxette compartirán escenario con artistas contemporáneos de renombre como Lori Meyers, Zahara o Carlos Sadness. Además, también habrá un tributo muy especial a Pepe Habichuela, uno de los grandes del flamenco. Si quieres saber qué día actúa cada artista, cómo comprar tus entradas y la mejor manera de llegar al recinto, sigue leyendo porque tenemos toda la vida. Prepárate para vivir de nuevo, las Noches del Botánico por todo lo alto.

Cartel de las Noches del Botánico 2025

Este año, la programación cuenta con una selección de artistas que no dejará indiferente a nadie. Desde leyendas internacionales hasta estrellas nacionales, cada noche promete ser una experiencia irrepetible. Si todavía no has elegido a cuál asistir, aquí tienes el cartel completo para que vayas organizando tu agenda.

Junio

4 y 5 – Van Morrison

6 y 7 – Fangoria / Nancys Rubias

8 – Rozalén

11 – DUNCAN DHU 40 Aniversario – Mikel Erentxun / Red Moon Yard

12 – Morrissey

13 – Parcels

14 – Morgan / Arizona Baby

15 – Zahara / Caracazador

16 – Sevdaliza / Wasia Project

17 – Kaleo / Freedonia

18 – Homenaje a Pepe Habichuela

19 – Lori Meyers

20 – Train / Carlos Sadness

21 – Ariel Rot / Conociendo Rusia

22 – Gente de Zona / Cali y El Dandee

23 – Chaka Khan

25 – Kool & The Gang / The Philharmonik

26 – Air

27 – Roxette

28 – Molotov / Ana Tijoux

29 – Ha*Ash / Allison

30 – Texas

Julio

1 – The Roots / Tori Kelly

2 – Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral / Rogê

3 – Ana Belén

4 – Quique González / Ángel Stanich

6 – Gilberto Santa Rosa / Tito Ramírez

7 – Andrés Cepeda / TIMØ

8 – Parov Stelar / Peter Cat Recording Co.

9 – Maxwell / Aloe Blacc

11 – Seu Jorge / El Kuelgue

14 – Max Richter

15 – Beth Gibbons / Amos Lee

16 – James / Teenage Fanclub

17 – Marcus King / DeWolff

18 – Il Divo

19 – Morcheeba / Nafta

20 – Viagra Boys / Califato 3/4

21 – Óscar D’León / Minyo Crusaders

22 – G-5 Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón / Saint Levant

23 – Fonseca / Gian Marco

25 – Lori Meyers

26 – Melody Gardot / Rita Payés

28 y 29 – Santana: Oneness Tour 2025

30 – Paco de Lucía Legacy

31 – Herbie Hancock / Vincen García

La apertura de puertas de los conciertos se producirá a partir de las 19:30, con actuación del primer artista a las 20:30 y el segundo a las 22:00. En el caso de que sólo actúe un artista saldrá al escenario a partir de las 22:00 horas.

Entradas Noches del Botánico 2025: precio y dónde comprar

Si deseas no perderte las Noches del Botánico, o te has dado cuenta que tu artista favorito es uno de los que actúan en el cartel que se ha anunciado y quieres asegurarte un lugar en este festival imprescindible, es importante que compres tus entradas con anticipación. Las entradas están disponibles a partir de 35 euros, dependiendo del artista y la ubicación dado que algunos puede que te cuesten un poco más (45 euros), mientras que grandes estrellas como Van Morrison tienen las entradas más caras, de 90 euros.

Las entradas se pueden adquirir de manera oficial en dos puntos de venta oficiales:

La Web oficial de Noches del Botánico dónde además vas a poder hacer consulta de cuánto cuesta la entrada de cada artista.

dónde además vas a poder hacer consulta de cuánto cuesta la entrada de cada artista. Puntos de venta de El Corte Inglés (venta física disponible 24 horas después del lanzamiento online)

Muchos conciertos ya han vendido gran parte de su aforo, así que si tienes claro cuál quieres ver, no esperes demasiado para comprar tu entrada antes de que se agoten. Todavía quedan meses hasta que arranquen las Noches del Botánico, pero como para cualquier otro concierto, la anticipación es clave para poder encontrar no sólo entradas, sino además, los mejores asientos.

Cómo llegar y dónde aparcar

Por último sólo nos queda saber cómo llegar y dónde aparcar y lo cierto es que las opciones son varias. El Real Jardín Botánico Alfonso XIII está ubicado en la Universidad Complutense de Madrid, en la Avenida Complutense, s/n, 28040 Madrid.

Para llegar, tienes estas ociones de transporte:

Metro : estación Ciudad Universitaria (Línea 6), a 500 metros del recinto.

: estación Ciudad Universitaria (Línea 6), a 500 metros del recinto. Autobuses EMT : líneas 132, G, U, N20, 82, F con paradas cercanas.

: líneas 132, G, U, N20, 82, F con paradas cercanas. Bicicleta y patinete : hay carril-bici hasta la entrada y puntos de aparcamiento en Avenida Complutense.

: hay carril-bici hasta la entrada y puntos de aparcamiento en Avenida Complutense. Taxi : se puede llegar en taxi hasta la puerta del recinto.

: se puede llegar en taxi hasta la puerta del recinto. Coche: hay aparcamientos gratuitos en la zona universitaria y un parking de pago a 550 metros, con 1.498 plazas.

Si vienes en coche, se recomienda compartir vehículo o lo mejor, es usar transporte público para evitar problemas de aparcamiento y disfrutar del evento con tranquilidad.

Las Noches del Botánico 2025 prometen ser una edición inolvidable con una cartelera diversa y un ambiente mágico. ¿Ya has decidido a qué conciertos irás?.