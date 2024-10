El nº 2 de Ayuso: «Le recuerdo a Montero que el fiscal general está imputado por revelar secretos»

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha salido en defensa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras las afirmaciones vertidas contra ella y su pareja y ha recordado a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que por lo que ella hace está imputado el fiscal General del Estado.

«¿Cómo es posible que la ministra Montero presuma de conocer datos privados sobre el novio de Ayuso y diga que se van a hacer públicos muy pronto cuando estos datos sólo deben saberlo el propio interesado y la administración?», se ha preguntado para añadir después: «Le recuerdo a la ministra que el fiscal general, Álvaro García Ortíz, está imputado por eso y el Código Penal castiga con penas de hasta 3 años de cárcel y 5 de inhabilitación por la revelación de datos privados que sólo debe conocer el particular o la administración pública».

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero respondía así a las palabras de la ministra Montero después de que este miércoles, en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta del Gobierno de Sánchez avanzara a la prensa que «en los próximos días tendrán acceso a más información sobre el novio de Ayuso, que a todos nos escandalizará».

La ministra de Hacienda avanzó el pasado 12 de marzo, en los pasillos del Senado, una noticia sobre Alberto González Amador horas antes de que se publicara. Este miércoles, Montero ha vuelto a reincidir, adelantando que puedan surgir nuevos datos sobre él, después de que la Ser haya publicado este miércoles que se habría deducido gastos personales en su declaración de la renta, lo que ha sido también utilizado por varios ministros como arma arrojadiza contra el PP, en respuesta a la catarata de preguntas contra la corrupción que han formulado.

«Es gravísimo lo que la ministra Montero está haciendo, el cualquier otro país, esta persona no podría ser ministra ni podría seguir ni un minuto más en el cargo sólo con lo que ha dicho en el Congreso de los Diputados», ha afirmado García Martín.

El consejero de Ayuso también se ha preguntado cómo es posible que alguien que no es el propio interesado conozca esta información de carácter privado. «Esa debería ser la pregunta», ha dicho Miguel Ángel García Martín ante los periodistas.

El número 2 de Ayuso también ha explicado que la presidenta se paga de su bolsillo todos los gastos que realiza de carácter personal y «no viaja en Falcon como otras personas, ni disfruta de residencias pagadas por los contribuyentes como hace Sánchez». «La presidenta se paga absolutamente todos los viajes de carácter personal. Siempre que viaja se paga sus aviones, hoteles y gastos que no tienen que ver con su actividad oficial. La presidenta de la Comunidad de Madrid no carga nada personal al erario público como hacen otros», ha rematado el consejero de Presidencia, Administración y Justicia.