Nivel máximo de aviso activado en Madrid por nieve hoy: la AEMET pide tener mucho cuidado

La AEMET pide tener mucho cuidado ante el nivel máximo de aviso activado en Madrid por nieve hoy. El corazón de España se hiela en estos días en los que el tiempo puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Un giro radical que puede ser el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que será esencial que tengamos en consideración.

Madrid encara esta recta final de la semana con la mirada puesta en un cielo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días de invierno. Nos enfrentamos a un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca, con la mirada puesta a estos cambios de tendencia que pueden ser esenciales en estos próximos días. Estaremos a merced de un giro radical que puede ser el que nos dará alguna que otra sorpresa en estas próximas jornadas. Es hora de conocer este aviso por nieve que llega con una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

La AEMET pide tener mucho cuidado

La nieve es un fenómeno invernal que puede darnos algunos detalles que tocará tener en consideración. Estaremos muy pendientes de determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos darán estos días en los que todo puede ser posible. Con un descenso de las temperaturas más que evidente y unas borrascas que no dejan de llegar.

Es un cóctel invernal explosivo que hará acto de presencia en el corazón de España. Siempre que bajan las temperaturas o caen los primeros copos de nieve, debemos extremar las precauciones. Tomar una serie de medidas que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno en estos días en los que cada cambio puede acabar siendo una realidad. Un giro radical que nos sumergirá en un problema mayor de seguridad. Ese hielo que se convierte en un riesgo o estas temperaturas que nos obligan a prepararnos para lo peor.

Madrid será una de las zonas más afectadas por estas nevadas que pueden cambiarlo todo. En especial, si tenemos en consideración lo que puede esperarnos en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Madrid activa el nivel máximo de aviso por la llegada de nieve

El nivel máximo de aviso por nieve se activa en estas partes del país, deberemos estar preparados para lo peor, con la mirada puesta a un giro radical que nos sumergirá en lo peor de unas jornadas cargadas de actividad. Antes de salir de casa, nada mejor que conocer la previsión del tiempo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso o cubierto. Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en la Sierra y zonas aledañas. Lluvias débiles generalizadas que avanzan desde el oeste por la mañana, más intensas en la Sierra y más frecuentes durante las horas centrales, que podrían ser en forma de nieve por encima de 1300 metros y más probables en el entorno de Somosierra. Cota de nieve en ascenso desde 1000-1200 metros a 1400-1600 metros al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso en el sur y con pocos cambios en el resto, y máximas en descenso menos acusado en el sur. Heladas débiles generalizadas salvo en el suroeste, y moderadas en cumbres. Viento flojo variable que desde el mediodía tiende a sur y suroeste con intervalos de moderado, con rachas fuertes en zonas altas y expuestas la Sierra». Las alertas estarán activadas: «Probabilidad de nevadas en la Sierra por encima de 1300 metros durante las horas centrales, mayor en el entorno de Somosierra».

Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, tal y como vemos también para el resto de España: «Se prevé que el tiempo en la Península y Baleares siga marcado por el paso de frentes, con un predominio de cielos nubosos o cubiertos que en la fachada oriental e interior nordeste peninsular se alternarán con periodos poco nubosos. Se esperan precipitaciones ya desde primeras horas en Baleares, zonas del este peninsular, Cantábrico, Galicia y entornos de montaña, tendiendo a remitir para activarse nuevamente de oeste a este durante la segunda mitad del día, terminando por afectar a la mayor parte de las vertientes atlántica y cantábrica. Los mayores acumulados se esperan al oeste de Galicia donde podrían ir con tormenta y posible granizo ocasional, siendo igualmente posible alguna tormenta y granizo ocasional, así como algún chubasco localmente fuerte, en Baleares. La cota de nieve se situará en 1400/1800 metros en el sureste peninsular y en 1100/1400 m. en el centro y mitad norte, con probables acumulados significativos en entornos de montaña y bajando por debajo de 1000 m. en el extremo noroeste al final. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en los nortes de las islas montañosas e intervalos en el resto. Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante noroeste peninsular, Cantábrico, Baleares y montañas del este, predominando los aumentos en el resto del cuadrante nordeste, este de la meseta Sur y Canarias. Pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán en la mayor parte de los tercios norte y oeste peninsulares, permaneciendo sin cambios en Baleares y tercio oriental y con aumentos en el resto. Se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».