Ni Juan José Millás ni Marian Rojas: el autor que desata la locura y va a firmar en la Feria del Libro de Madrid 2025

Hoy arranca uno de los eventos culturales más esperados del año: la Feria del Libro de Madrid 2025 abre sus casetas en el Parque del Retiro, y con ella llega la búsqueda de libros, las colas bajo el sol, las conversaciones entre lectores y como no, las firmas de autores nacionales e internacionales entre los que destacan nombres como los de Juan José Millás. Sin embargo, hay un autor en concreto, que ya firma hoy y durante todo el fin de semana, y que como en ediciones anteriores, desatará la locura en la Feria del Libro de Madrid.

Un autor que no es español, aunque Madrid lo recibe como si fuera de la familia. Es suizo, escribe thrillers que se devoran como si fueran series, y regresa este 2025 con un nuevo libro bajo el brazo. No puede ser otro que el famoso Joël Dicker, que ya estuvo en la edición de 2023, aunque fue una década antes cuando descubrió esta feria del libro que él mismo define como su favorita. Descubramos más sobre el autor más buscado de la Feria del Libro de Madrid 2025, su carrera, qué libro viene a presentar este año y todo sobre el horario y fechas de cuándo va a firmar.

El autor que va a firmar en la Feria del Libro de Madrid 2025

Joël Dicker nació en Ginebra en 1985. A los 19 años se trasladó a París para estudiar arte dramático, pero el camino que le esperaba era otro. Al regresar a Suiza, se licenció en Derecho, pero su verdadera vocación ya le había picado: escribir.

Su carrera despegó en 2010 cuando ganó el Premio de Escritores de Ginebra con su primera novela Los últimos días de nuestros padres. Pero el gran salto llegaría dos años después con La verdad sobre el caso Harry Quebert, un thriller literario que no solo lo catapultó al éxito internacional, sino que lo convirtió en uno de los autores más leídos de Europa.

Desde entonces, Dicker ha seguido seduciendo a millones con títulos como Los Baltimore, La desaparición de Stephanie Mailer, El enigma de la habitación 622 o El caso Alaska Sanders. En 2024 publicó Un animal salvaje y en 2025 vuelve a sorprender con un giro inesperado: un libro para lectores de «7 a 120 años».

La muy catastrófica visita al zoo

El nuevo libro de Joël Dicker que el autor se presenta en la Feria del Libro de Madrid 2025, se titula La muy catastrófica visita al zoo, y sí, aunque el nombre suene infantil, lo que propone va mucho más allá. Ambientado en una excursión escolar que termina en desastre, el autor construye una historia llena de humor, ternura y reflexión social.

Es víspera de Navidad. Nadie sabe qué ha pasado en esa extraña visita al zoológico, pero los padres de Joséphine están decididos a averiguarlo. Dicker nos sumerge en una investigación que, entre risas y revelaciones, habla de democracia, educación inclusiva, el papel de los maestros y el rol (a veces desesperado) de los padres.

«De las cosas que me cuentan los lectores, lo que más me emociona son las lecturas compartidas en familia», ha confesado el autor. Y esa es la semilla de este libro: una novela para leer entre generaciones, para descubrir en voz alta, para comentarla en casa o en el club de lectura del barrio.

Joël Dicker y su historia de amor con Madrid

Joël Dicker no es ajeno a la Feria del Libro de Madrid. Su relación con el evento comenzó en 2013, y desde entonces no ha dejado de acudir cada vez que su agenda lo permite. Lo dice claro: «Muchas veces sientes que todas las Ferias son la misma Feria. Pero esta no. La Feria del Libro de Madrid es mi favorita».

Le gusta el Retiro, las casetas entre los árboles, el sol de primavera madrileña. Lo confesó en su última visita en 2023, entre risas: «Me encanta Madrid, necesito más tiempo aquí para conocer la dinámica de la ciudad. Pero la vida es larga… ¡Sigo siendo joven!».

Y aunque todavía no ha escrito una novela ambientada en la capital española, quién sabe si esa historia llegará algún día. Lo que está claro es que Dicker ha sabido conectar con los lectores madrileños de una forma que pocos autores internacionales consiguen.

¿Cuándo firma Joël Dicker en la Feria del Libro de Madrid?

Para quienes quieran conocerle en persona, llevarse una firma o simplemente dejarse contagiar por su entusiasmo, Dicker estará firmando ejemplares en varias casetas durante este primer fin de semana de la Feria:

Viernes 30 de mayo: Caseta 357 (Librería Lobo Flaco), de 18:00 a 20:00 h.

Caseta 357 (Librería Lobo Flaco), de 18:00 a 20:00 h. Sábado 31 de mayo:

Caseta 207 (Librería Muga), de 12:00 a 14:00 h.

Caseta 266 (Casa del Libro), de 18:00 a 20:00 h.

Domingo 1 de junio: Caseta 236 (El Corte Inglés), de 12:00 a 14:00 h.

Si algo quedó claro en su última visita es que los lectores madrileños no le fallan. La cola para conseguir su firma empezaba horas antes, en un ambiente que recuerda más a un concierto de rock que a un evento literario. Este año, la escena promete repetirse.

Con más de 22 millones de lectores en todo el mundo, Joël Dicker no sólo ha consolidado una carrera sólida y prolífica, sino que ha logrado algo aún más valioso: seguir emocionando. Escribe thrillers que se devoran, personajes que se recuerdan, tramas que no dan tregua.

Y, ahora, se atreve a más. Con un libro que quiere ser un puente entre generaciones, Dicker demuestra que su literatura no entiende de fronteras ni de edades y arrasa en las listas de ventas y en las casetas del Retiro. Este año no va a ser diferente. Si vas a la Feria del Libro, no lo dudes: búscalo.