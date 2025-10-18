Los mejores hoteles y hostales para alojarse en el barrio de Chueca de Madrid

Si estás planeando un viaje o visita a Madrid, muchas son las zonas recomendables en las que alojarse. Desde el Barrio de las Letras, por ejemplo, a la zona de los Austrias, pero si te gustan los barrios con encanto y a la vez con mucha energía, nada como elegir Chueca que además, está rodeado de hoteles y hostales en los que dormir por unos 100 euros la noche.

Chueca es un barrio que está muy vinculado al colectivo LGTB, pero lo cierto es que este no es sólo el rincón de Madrid en el que se concentra todo lo mejor de la celebración del Orgullo, cuando llegan sus fechas. También en este barrio tenemos cafeterías, restaurantes e incluso monumentos y lugares que te sorprenderán. Y entre todos ellos, podemos encontrar hoteles de varias estrellas y hasta apartahoteles y hostales por si quieres que tu estancia sea barata. Toma nota de algunos de los mejores, los que de hecho, cuentan con muy buena valoración en portales como Booking.

Los mejores hoteles y hostales en Chueca

Chueca es una zona de Madrid muy bien ubicada. Tiene metro y autobuses que te llevarán a cualquier parte de la ciudad, pero además, tiene encanto y mucho ambiente, así que si deseas que tu estancia en la capital sea inolvidable, nada como elegir este barrio y también, estos alojamientos.

Room Mate Óscar Madrid

En plena Plaza de Pedro Zerolo, el Room Mate Óscar Madrid es probablemente el hotel más emblemático de Chueca. Desde fuera ya llama la atención, pero es su terraza la que realmente conquista. Una piscina en la azotea, vistas de infarto y un ambiente que resume lo que es Chueca: alegría y buen gusto. En verano, se llena de madrileños y viajeros que quieren tomar algo mientras cae el sol.

Las habitaciones son amplias, coloridas y muy cómodas. Tienen minibar, wifi gratuito y baño privado. El personal es amable y además, su ubicación es perfecta para moverse a pie: en dos minutos estás en Gran Vía. Un hotel pensado para quienes buscan disfrutar la ciudad, no sólo dormir en ella. El precio medio, a fecha actual, es de unos 130 euros la noche.

Hostal San Lorenzo

No todos los viajeros buscan lujo. Algunos solo quieren un sitio cómodo, limpio y bien ubicado. Para ellos, el Hostal San Lorenzo es una apuesta segura. Está en la calle Clavel, a un paso de la Gran Vía y de la Puerta del Sol, con conexión directa a casi todo.

Tiene wifi, aire acondicionado y desayuno opcional. Su personal es lo mejor: atentos, naturales, de esos que te hacen sentir en casa. Las habitaciones son sencillas pero funcionales, perfectas para descansar después de recorrer la ciudad. Y lo mejor, la relación calidad-precio. En pleno centro, cuesta encontrar algo tan equilibrado. El precio por una habitación actualmente, es de unos 90 euros noche.

View this post on Instagram A post shared by H. SAN LORENZO (@h.sanlorenzo)

Petit Palace Chueca

El Petit Palace Chueca está en la calle Hortaleza, una de las más vivas del barrio. Ocupa una antigua casa del siglo XIX, pero dentro todo es moderno y funcional. Tiene ese encanto de los hoteles pequeños que cuidan los detalles: bicicletas gratis, zona de coworking y un desayuno con opciones saludables, incluso veganas y sin gluten.

Admiten mascotas y eso lo hace aún más cercano. Es un hotel que transmite buena energía, sin grandes lujos, pero con todo lo que se necesita. La ubicación es inmejorable: Gran Vía a un paso, Malasaña al otro y Chueca justo debajo. El precio es de unos 120 euros la noche.

H10 Villa de la Reina Boutique Hotel

Aunque está en Gran Vía, a escasos metros del barrio, el H10 Villa de la Reina Boutique Hotel merece estar en esta lista. Es un cuatro estrellas con historia, instalado en un edificio de principios del siglo XX que ha sabido reinventarse sin perder su aire señorial. Su estilo francés y su decoración elegante le dan un punto distinto, más tranquilo y sofisticado.

Nada más llegar, te reciben con una copa de cava, detalle sencillo pero agradable. Las habitaciones son cómodas y el servicio, impecable. Además, cuenta con restaurante propio, Las Infantas, y varios espacios de reunión. Ideal para quien busca comodidad, buena atención y una ubicación central sin renunciar al descanso. El precio actual es de unos 140 euros noche.

View this post on Instagram A post shared by H10 Villa de la Reina 4* (@h10villadelareina)

Hotel Vincci The Mint

El Vincci The Mint es otro ejemplo de cómo un hotel puede tener personalidad. Diseñado por Jaime Beriestain, mezcla color, estilo y frescura. La recepción es una barra de bar, el ambiente es desenfadado y su terraza tiene un food truck con vistas al skyline de Madrid. No tiene piscina ni spa, pero es que no los necesita: su encanto está en los detalles.

Las habitaciones son modernas y cómodas, con minibar, wifi y aire acondicionado. Está a medio camino entre Chueca y la Gran Vía, lo que lo hace perfecto para moverse por todo el centro sin prisas. El precio es algo más caro, unos 230 euros la noche.