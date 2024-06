Más Madrid pide proyectar en los colegios una película sobre transexualidad para niños de 3 a 6 años

Más Madrid ha propuesto la proyección en los colegios públicos y privados de varias películas sobre la diversidad sexual para celebrar el Orgullo LGTBI+. Una idea que no es inusual viniendo del partido de Rita Maestre, pero que sí que guarda una sorpresa: esta iniciativa incluye proyectar una cinta sobre la transexualidad en escuelas infantiles, es decir, a niños de entre tres y seis años.

Esta es una de las propuestas que ha hecho Más Madrid en el pleno del distrito de Ciudad Lineal, donde ha sugerido una relación de películas para que sean proyectadas en los centros educativos del barrio. En esta iniciativa, el grupo municipal de izquierdas ha hecho ciertas diferenciaciones entre los colegios de infantil y primaria y los institutos.

En el caso de los primeros, Más Madrid propone proyectar la película Tomboy, que sería visionada por niños que ahora mismo están en infantil, es decir, que tienen entre tres y seis años. Esta cinta aborda un tema delicado, la transexualidad infantil, que narra la historia de un niño trans, en su viaje por descubrir quién es y en el desconcierto y confusión que supone para él vivir en un cuerpo equivocado.

Concretamente, esta película cuenta la vida de Laure una niña de 10 años que se muda junto a sus padres y su hermana pequeña a un nuevo vecindario. En este nuevo lugar la joven tiene la oportunidad de empezar de cero y cuando se presenta a los niños de su edad lo hace como Michael. Así comienza su vida en un lugar diferente, en casa es la hermana mayor de siempre, mientras que en la calle se comporta y viste como un chico que disfruta del fútbol y de los juegos y actividades al aire libre.

«Es una película muy tierna, sin caer en clichés, auténtica, sin ser desagradable, comprometida, sin sermonear. Ante todo es una historia de infancia, donde el juego toma un papel clave para entender algunas cosas que seguimos sin entender en la madurez», apunta un especialista en cine. Y ese es el punto principal de esta propuesta: que será mostrada a niños de infantil con pocas herramientas para entender el trasfondo de esta película.

Polémica en Alcorcón

Lo cierto es que con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI+, muchos municipios han organizado actividades para niños que pueden considerarse cuanto menos polémicas. La nueva iniciativa de la alcaldesa socialista de Alcorcón ha levantado ampollas incluso entre la izquierda, que ha puesto el grito en el cielo: Candelaria Testa ha incluido en el programa de las fiestas del Orgullo LGBTIQ+ una serie de lecturas para menores de entre 3 y 11 años dirigidas por drag queens.

La mayoría de las críticas acusan a la primera edil de promover el grooming. Este anglicismo se usa para referirse a las prácticas de aquellos adultos que utilizan el anonimato de Internet para hacerse pasar por un menor y ganarse así la confianza de los niños. Aunque el término también se utiliza, como en este caso, para aludir al intento de establecer contacto con niños y adolescentes para establecer una relación de confianza que permita, después, ejercer sobre ellos control emocional.

Orgullo en familia: Drag Story Hours es, según el programa del Ayuntamiento de Alcorcón, «un evento internacional para niños y niñas iniciado por la autora y activista Michelle Tea en San Francisco». Un espacio creado con el «objetivo de promover la lectura y la diversidad dirigido por drag queens que leen libros para un público familiar». El anuncio indica que está dirigido a un público de 3 a 11 años.

La iniciativa ha sido tachada de «barbaridad» incluso por figuras como la conocida activista del feminismo Nuria Coronado, que ha exigido que dejen «a la infancia en paz» y ha pedido a las familias que no lleven a sus «criaturas a esto». «¿Cómo es posible que promováis la identidad de género en lugar de la coeducación?», ha cuestionado: «Los niños no se tocan y no se adoctrinan».