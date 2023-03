Maroto se alía con el taxista macarra que dijo: «Cuida tus espaldas, bonita, es una amenaza»

Reyes Maroto, ministra de Industria y candidata a alcaldesa de Madrid, ha lanzado una campaña de propaganda junto al polémico taxista José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi. Se trata de un conductor conocido en el sector por lanzar amenazas e improperios en su día a día. «Cuida tus espaldas, bonita, es una amenaza, puedes ir a denunciarla. (…) A esta tía le borramos la sonrisa de la cara, ¡qué cara de guarra, se come todo!», dijo a una compañera de su sector. También en una protesta megáfono en mano lanzó el mensaje: «Ayuso, ¡os va a votar tu puta madre!».

La candidata socialista, Reyes Maroto, se ha fotografiado con diferentes personas supuestamente anónimas de la capital: para tratar de rascar votos se ha retratado con unos fruteros y con un taxista bajo el lema «Reyes de Madrid». A pesar de que nació en Valladolid y vive en Alcorcón, la ministra quiere hacer un guiño a los vecinos de la capital. No obstante, ha elegido a un taxista que arrastra varias polémicas. Sus propios compañeros le señalan en redes sociales por frases salidas de tono pronunciadas en su horario laboral.

«A ver, Fúnez, macho, que no te has tomado la pastilla esta mañana», le comenta un compañero al verle alterado. A esto, el representante de los taxistas se enciende: «¿Que no me he tomado la pastilla? Sí me he tomado la pastilla. Yo lo digo muy claro: el que juegue con eso juega con la muerte y me toca la polla la cárcel, ¡me toca la polla! Sé que de la cárcel salgo, del cementerio alguno no sale», amenaza.

Los que cada día levantan la persiana de su negocio, los jóvenes que se preocupan por su futuro o los mayores que necesitan que estemos a su lado. No tendría sentido una campaña sin contar con las personas por las que vamos trabajar. Ellos son los auténticos ‘Reyes de Madrid’. pic.twitter.com/FT7RRNhb2m — Reyes Maroto (@MarotoReyes) March 6, 2023

«Si queréis jugar con eso, arriesgaros. A ver hasta dónde sois capaces de llegar. A ver quién es el valiente que tiene cojones de hacer la prueba. Si tienes cojones se lo dices, pero eso sí, reza porque no te cojan. Estás muerto o estás muerta. Te lo juro por mis hijos. Es que no hay nada más que hacer. A partir de ese momento, lo que has demostrado es que quieres joderme la vida. Yo te voy a joder la tuya, pero quitándotela», lanza con un tono de enfado.

A una compañera del sector le lanza sus dardos sin piedad. «Cuídate las espaldas, bonita, a partir de ahora, ¿vale?, y es una amenaza, te lo advierto. Ya la puedes ir denunciando. Cuídate las espaldas. A esta tía le borramos la sonrisa de la cara. La hija de puta esta. Me cago en todos sus putos muertos», le espeta.

Reyes Maroto, que asegura ser feminista, se ha aliado con un taxista que lanza acusaciones sexistas a mujeres: «Al final me calienta la puta enana de mierda, la zorra esta. Le tengo unas ganas… pero qué cara de guarra tiene. Lo siento, Carmen, si te molestan las palabras, pero esta tiene cara de comerse todo lo que le viene por delante. Esta hace servicios completos en el taxi, pero como se han mandado. Todo por el dinero».

La líder de la candidatura del PSOE, que ha incorporado a sus listas a un diputado socialista que amenazó con «arrancar la cabeza» a otro parlamentario, en su caso de Podemos, ahora vuelve a rodearse de una persona agresiva, al menos, en lo verbal. «Que te vayas a reír de tu madre, chaval. Te estoy esperando en Atocha. Me vas a buscar la ruina pero ven aquí. Ven aquí. Ya me buscaré la vida para poder solucionar el problema que voy a crear con mi familia, pero tú no te ríes de mí. Ven aquí. Ven aquí. Estoy en la Ronda de Atocha. Ven aquí. Que te voy a quitar el cachondeo de por vida. Ya bastante te has cachondeado. Aquí estoy parado todavía. Ven aquí, hombretón. Que te voy a enseñar lo que es un hombre. Ven aquí. Que vas a probar hoy la receta que estás buscando», esgrime Fúnez visiblemente contrariado.

Ayuso

Otro episodio que deja notar el carácter macarra de este taxista procede de la primera campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso para llegar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. En una concentración de taxistas con el megáfono en la mano expresó: «Isabel Díaz Ayuso, candidata a la Comunidad de Madrid. Estos demagogos [los políticos del PP] están haciendo aquí un acto del Holocausto. ¿Sabéis lo que les vamos a decir? ¡Os va a votar tu puta madre!, ¡Os va a votar tu puta madre!». A esto, la turba de taxistas corean la consigna al unísono con gran intensidad frente a las cámaras de televisión. Mientras, Fúnez muestra una sonrisa de satisfacción.