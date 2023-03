El diputado autonómico que amenazó con «arrancar la cabeza» a otro parlamentario de la Asamblea de Madrid dará previsiblemente el salto al Ayuntamiento de la capital en la lista de Reyes Maroto, ministra socialista y candidata de Pedro Sánchez para la ciudad más importante del país. El PSOE ha vivido horas de infarto al ver que el aparato local del partido colocaba a determinados nombres en puestos de salida discrecionalmente y sin pasar por primarias. Entre ellos estaba Daniel Viondi, que finalmente ha pasado de ser el número dos a ser el número siete. Es el secretario de Organización de la nueva agrupación del partido para el municipio.

Como telón de fondo está el pulso entre Ferraz, que apoya a Maroto, y la dirección local de Mercedes González, que proponía a Viondi como número dos. Un borrador de lista criticado internamente porque varios nombres aparecían como «exentos de votos de las agrupaciones». Es el caso de la actual edil Emma López, Adriana Moscoso y Enrique Rico. A la postre, Maroto ha incluido a una colaboradora de Carmen Calvo como número dos –Soledad Murillo, ex secretaria de Estado de Igualdad– y al geógrafo y urbanista Antonio Giraldo, popular en las redes sociales donde difunde proyectos de ciudad utópicos.

En abril de 2019, OKDIARIO se hizo eco de un incidente grave en una comisión de la Asamblea de Madrid. Viondi exclamó fuera de sí a un diputado de Podemos que pasó a Más Madrid: «¡Te voy a arrancar la cabeza!». En una de las broncas más que agrias se recuerdan, el socialista en la comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras mostró su cara menos amable.

El encontronazo tuvo que ser frenado por otros miembros de la Asamblea para que no llegara a mayores. En todo caso, fuentes presentes en la sesión explican que tras el encendido debate de ambos al salir hubo ligeros empujones entre los protagonistas.

Incidente

La sucesión de los hechos fue la siguiente. Alberto Oliver, hoy en las filas de Más Madrid, protestó porque el del PSOE le había aludido durante un debate sobre el Consorcio Regional de Transportes. La presidenta de la comisión le ha permitido un minuto de intervención en base al reglamento de la Cámara. En ese punto, el socialista ha pedido replicar, una pretensión que no fue aceptada. Esto despertó el volcán de improperios.

Viondi (PSOE) aprovechó el turno de Ruegos para pedir a la presidencia de la comisión que si permite responder a una alusión, se permita con todas. La presidenta obvió el comentario y dio por concluida la sesión. En ese punto, el socialista se ha girado hacia el de Podemos y le espetó: «Te voy a arrancar la cabeza».

Tras esas palabras, Alberto Oliver (errejonista) se ha acercado a la mesa de la presidenta para pedir que constara en acta la amenaza. «Ese señor me ha amenazado con arrancarme la cabeza, pido que conste en acta», ha dicho este parlamentario, detallaron fuentes presentes en la sala.

Mercedes González, Pedro Sánchez y Reyes Maroto.

Los letrados de la Asamblea aclararon al político morado que su petición no procedía, ya que se había levantado la sesión. En todo caso, el rifirrafe no ha quedado ahí. Ya con las cámaras del Hemiciclo apagadas ha llegado el momento más desagradable. Cuando Oliver salía al pasillo ha rozado con Viondi, lo que ha enfadado aún más al socialista. Este último se encaró con el político de Podemos y otros diputados de otros partidos han tenido que separarles, para que no se llegaran a pegar.

«Ha sido un hecho muy significativo de cómo están las relaciones entre PSOE y Podemos», transmitían a este periódico fuentes parlamentarias. «Viondi es una persona muy vehemente que se enciende muy fácil y, por su parte, Oliver va de sector moderado de Podemos, es el único que lleva traje y corbata a los plenos, pero también tiene actitudes criticables», añadían.

Ayuntamiento de Madrid

En ese debate el motivo de la gresca fue, precisamente, el Consistorio de la capital. En una comparecencia del gerente del Consorcio Regional de Transportes, el socialista afeaba a Oliver que actuara como portavoz de la entonces concejal madrileña Inés Sabanés (Equo) y que no tuviera en cuenta que gracias a los 9 ediles del PSOE Manuela Carmena era alcaldesa. Este periódico pidió su versión de los hechos a los dos grupos parlamentarios, pero prefirieron no puntualizar nada.