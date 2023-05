«Noelia Posse cree que Móstoles es suyo como Pedro Sánchez cree que España es suya. Es tan sectaria que ni me saluda cuando nos cruzamos». Así describe Manuel Bautista a la alcaldesa socialista de Móstoles, que ni siquiera ha llamado a su contrincante electoral para interesarse por él y sus compañeros del PP tras el ataque sufrido con gas pimienta el lunes. Tampoco la podemita Mónica Monterreal. Han sido las únicas en no interesarse por ellos, aunque Posse al menos escribió un tuit.

Este es el talante de la alcaldesa de Móstoles, conocida en toda España por la larga lista de enchufes, sin cortarse un pelo, de familiares y amigos en el ayuntamiento. Además, está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por malversación y prevaricación en el caso ITV. Falta señalar la fecha del juicio.

Con semejante talante por parte de quien debiera ser ejemplo de tolerancia para todos, no es de extrañar el ataque contra la sede del PP. Dos jóvenes ultraizquierdistas, armados con navajas, rociaron de gas pimienta a las 40 personas que estaban en la sede del PP haciendo un cursillo de interventores para el domingo. Entraron al grito de ¡fachas, nazis, hijos de puta! Pudo ocurrir una desgracia mayor. Había varios asmáticos. Afortunadamente, el susto, la sensación de ahogo y picor, algún ataque de ansiedad y nada más.

Manuel Bautista, que es profesor, quedó impactado: «No sé qué pasa con estos chavales que tienen esa cara de odio y odian al que no piensan como ellos siendo tan jóvenes». Para el candidato popular «vivimos en una democracia donde las ideas no se confrontan con gas pimienta o armas blancas, sino con ideas. Esta es la cultura de la izquierda que sólo confronta con el odio y el insulto. ‘O estás conmigo o estás contra mí’ es lo que prima en las ciudades del sur de Madrid que gobiernan».

Los escándalos de Posse

Pero Manuel Bautista quiere pasar página y mirar al domingo. Las encuestas indican que la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid podría cambiar de gobierno. En eso quiere centrar sus energías estos días: en denunciar la gestión de Noelia Posse y en explicar su alternativa para los mostoleños porque, señala, «hay ganas de cambio».

Noelia Posse gobierna en minoría. Más Madrid la abandonó a los pocos meses de formar gobierno temiendo quemarse en la hoguera de los escándalos de la alcaldesa. Posse gobierna con el apoyo de dos concejales no adscritos de Ciudadanos. La formación liberal de Begoña Villacís está en todas las salsas municipales de la Comunidad de Madrid desde 2019 apoyando gobiernos de izquierda, incluso junto a Podemos.

Manuel Bautista da una segunda muestra del talante de Noelia Posse: «No hay presupuestos. No ha intentado ni sacarlos. No ha negociado con nadie para intentar aprobarlos». Para el candidato del PP, Posse sólo parece interesada en enchufar a familiares y amigos: la hermana, un cuñado… Sus enchufes descarados o subidas de sueldo selectivas han sido noticia nacional. A un ex novio, empleado municipal, le pagó casi 3.000 euros en horas extra sin poderlas cobrar. Noelia Posse y parte de sus concejales van a ser juzgados por el caso ITV. Prevaricación y malversación. Con chulería, todos han repetido en las listas del PSOE.

Lo de Noelia Posse llega al punto de habérsele descubierto un perfil fake en redes sociales -según Manuel Bautista- donde se dedica a insultar a los vecinos (sobre todo del PAU 4), a asociaciones de comerciantes y a miembros de la oposición que le llevan la contraria. Juan Lobato no ha querido o no ha podido quitarse a Posse. «Lobato pinta poco en Móstoles», señala Manuel Bautista. El enchufe gordo (personal o político) de Noelia Posse está en Moncloa, tiene nombre y apellidos y trabaja muy cerca de Pedro Sánchez.

Con semejante estabilidad política y sensación de inseguridad jurídica gobierna el PSOE una ciudad de 210.000 habitantes, pero que está en el puesto 185 del ranking de rentas de ciudades de más de 20.000 habitantes de España. Una ciudad que, según Manuel Bautista, «está sucia, en la que empieza a haber un problema de okupación grave (en Parque Coimbra), donde no se ha construido ni una vivienda, que no tiene ni un cine ni un centro comercial, que sufre una fiscalidad confiscatoria y que sólo sale en las noticias nacionales por los escándalos de su alcaldesa». Una ciudad mal gestionada, denuncia Manuel Bautista: «Cada año se han dejado sin ejecutar 20 millones de euros en infraestructuras. 80 millones en la legislatura». Dinero recaudado en impuestos a los mostoleños, pero en una caja guardados pagando los enchufes de la alcaldesa.

«El contrato de limpieza cuesta 140 millones de euros -lamenta Manuel Bautista- pero la ciudad está sucia porque nadie supervisa su cumplimiento». El candidato popular revertirá, asimismo, el abandono de parques y jardines. Bautista supervisará el contrato de la limpieza para exprimirlo al máximo.

Noelia Posse ni hace ni deja hacer. Manuel Bautista cuenta que «no ha hecho ni una vivienda. Prometió 2.000 y ahora vuelve a prometer otras 2.000. Y además negó al gobierno de Isabel Diaz Ayuso las licencias para construir 400 viviendas del Plan Vive, algunas de las cuales iban dedicadas a mujeres víctimas de violencia de género». Eso sí, Posse colocó a un odontólogo conocido lo puso al frente del Instituto Municipal del Suelo como muestra clara de su interés o por la vivienda o por la salud bucodental de los mostoleños.

«Ganas de cambio»

Manuel Bautista dice no resignarse. «El primer reto -señala- que el ayuntamiento vuelva a ser una institución respetada y respetable. A partir de ahí que a Móstoles se le conozca en positivo». «Tenemos todo -afirma- para ser la gran capital económica, social y cultural la Comunidad de Madrid y dejar de ser simplemente una ciudad dormitorio de Madrid. Hay que crear un ecosistema para captar inversión, que ahora pasa de largo de Móstoles y se va a municipios de alrededor gobernados por el PP». Promete bajar impuestos y bonificaciones fiscales para atraer empresas a los polígonos. Eliminará burocracia.

Manuel Bautista quiere ampliar y reorganizar la policía municipal con una unidad específica contra la okupación. Apoyará al comercio local que -señala- se queja del «abandono y dejadez» del ayuntamiento. «Sólo se acuerdan de ellos para cobrarles impuestos. Los cierres son constantes», lamenta. Tiene ideado un plan plurianual de conservación y mantenimiento de los 36 colegios de Móstoles y hará las obras necesarias para que Móstoles sea la ciudad accesible que ahora no es: «Ningún mostoleño puede quedarse atrás».

Manuel Bautista afirma: «Quiero una ciudad competente y competitiva. Huyo del modelo socialista de anestesiar ciudadanos a base de subvenciones. Y para todo ello, iré de la mano de Isabel Díaz Ayuso».