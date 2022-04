La candidatura de Madrid para albergar unos Juegos Olímpicos no llegará en el presente mandato municipal. Así lo consideran fuentes del Ayuntamiento de Madrid conocedoras de todos los detalles del proceso. “Apenas quedan meses de legislatura”, reconocen, para subrayar que estamos ante un proceso “muy largo” que tiene que contar con el aval de toda la ciudad y de múltiples instituciones públicas y privadas. «Si politizamos este proyecto y se enmaraña con el proceso electoral, puede naufragar», agregan.

Estas fuentes insisten en que el proyecto olímpico no puede ser objeto del electoralismo propio de las campañas antes de las urnas. Únicamente un 35% de los madrileños, según los datos del Consistorio, no apuestan claramente por unos Juegos Olímpicos en la capital española. Por ello, hace falta “pedagogía y dar pasos lentos pero seguros. Esto no es una decisión única del alcalde o de la vicealcaldesa. Es un proyecto de toda la institución”.

El proceso de selección ha cambiado por completo desde la polémica selección de Tokio 2020 en la que hubo sobornos que investiga la Justicia. El Comité Olímpico Internacional (COI) ha indicado que ya no habrá ciudades perdedoras. Si Madrid da el paso, se producirá un acompañamiento que puede acabar en la proclamación. No obstante, por ahora no ha habido ningún contacto oficial con este organismo internacional: «Si contactamos hay que ir con un proyecto elaborado».

La última ciudad elegida para 2032, la australiana Brisbane, empezó a mover su maquinaria 14 años antes de la cita, es decir, tras organizar los Juegos de la Commonwealth, en 2018. Entonces se encargaron los primeros informes. Esto significa que para 2036, si se calcan los plazos, se debería dar el paso en 2022. Sin embargo, Madrid quiere esperar primero a ver si se confirma, o no, la controvertida candidatura de los Juegos de Invierno conjuntos entre Aragón y Cataluña. En este marco, la opción de Madrid 2040 gana enteros.

Por otra parte, las fuentes citadas indican que la única ciudad que tiene opciones junto a Madrid es Estambul (Turquía) que, por ejemplo, está tratando de anotarse el tanto de mediar entre Rusia y Ucrania tras la invasión de Vladimir Putin.

Planes

“Madrid no se puede permitir un cuarto intento fallido. Además, el COI ha insistido en que los próximos juegos olímpicos tienen que ser sostenibles. Muchas ciudades no se pueden permitir unos juegos en ese sentido, pero Madrid sí. No quieren repetir algo como el mundial de Qatar. Además, el COI celebra elecciones en 2024 y todo puede pasar”.

La falta de una villa olímpica o de un gran estadio de atletismo en la capital española no preocupa en el equipo municipal: «Se puede resolver rápidamente. Estamos sembrando para que quien llegue más adelante se aproveche de cimientos sólidos». Cabe recordar que Madrid ha sorprendido al mundo con la construcción en tiempo récord de infraestructuras como el Hospital Isabel Zendal así que, en contraposición a otras opciones, la ciudad estaría preparada.

Además, Madrid cuenta con que habrá competiciones que no tienen que celebrarse necesariamente en la capital. Esto facilitaría las cosas. “Necesitaríamos acordar con Santander o Málaga, por ejemplo, las pruebas de vela. Cerrar esas alianzas es otro motivo para no correr con la candidatura”, comentan desde el Consistorio.

15 nuevos eventos

Mientras tanto, Madrid ha captado 15 nuevos grandes eventos deportivos para ir calentando motores y estar listos. Tras una legislatura con Manuela Carmena al frente de la cartera de deportes, en la que hubo un completo abandono, ahora el Consistorio liderado por José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (Cs) ha emprendido un proceso de “modernización y actualización”.

El Ayuntamiento de Madrid potenciando el deporte base.

“Hasta 2019, para ir a una clase de spinning había que apuntarse en una hoja en papel 45 minutos antes. Era desastroso. Ahora tenemos una app para hacer las reservas. Antes no había recogida de datos para mejorar los servicios. Nosotros hemos tenido que actualizar el catálogo de deportes. La maquinaria estaba en letargo, anclada en los años 80”, se ejemplifica. También se ha dado un giro a la agilidad para pagar las ayudas a los clubes deportivos. Antes se tardaba varios años en pagarse. “Si no cuidamos el deporte base luego no habrá medallas”, aseguran desde los despachos municipales.

Carmena únicamente consiguió mantener el Mutua Madrid Open de Tenis y la Copa Davis. Ahora se han atraído multitud de nuevos eventos deportivos. Entre otros hitos como el campeonato europeo de Bádminton o el primer torneo Internacional de Madrid Rugby 7. También competiciones de trial indoor, atletismo adaptado, voley playa, triatlón, escalada de velocidad y boulder, urban sports, tenis en silla de ruedas, golf, pádel, patinaje artístico sobre hielo, parkour y, entre otros, crossfit. “Lo importante es que el deporte internacional sepa que Madrid está dispuesta. Estamos en el mapa”, zanjan desde la Corporación municipal.