«No lo veo». Así de rotundo se ha mostrado el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, interrogado por OKDIARIO sobre su opinión a cerca de la modificación de delito de malversación a la que se ha abierto el Gobierno de Pedro Sánchez.

De este modo, Lobato se ha desmarcado totalmente del Gobierno y ha proclamado que con el dinero público «cero bromas». «No debería tocarse ese delito ni las penas que conllevan» ha agregado sin dejar lugar a dudas de su negativa a las pretensiones de ERC, que quiere modificar este delito para que Oriol Junqueras pueda volver a ser candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

Un anhelo que está por colmar el Ejecutivo socialista, que tras anunciar la derogación del delito de sedición de Código Penal, ha mostrado su disposición a modificar también la malversación para terminar de contentar a sus socios separatistas en el Congreso de los Diputados.

Según la ministra de Defensa, Margarita Robles, la regulaión del delito de malversación en la actual legislación es «muy desigual» porque «no es lo mismo un corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que el que no». Además, esta vía de reforma terminaría beneficiando también a José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por malversar más de 600 millones con los ERE fraudulentos.

«Ahora hay regulación desigual. No sé qué regulación va a haber, si se va a presentar esa enmienda y si se va a aprobar o no; pero sí digo como jurista que todo el mundo sabe que no es igual el corrupto que se lucra personalmente que el que no se lucra personalmente», agregó.

Con todo, Lobato sí se ha alineado con la dirección nacional de su partido en el asunto de la sedición, donde, en línea con el argumentario socialista oficial, señaló el pasado martes tras la reunión de la Junta de Portavoces que «frente a la confrontación es mejor siempre el diálogo y esa es la posición política que debemos tener».

«Los madrileños tenemos 40 problemas más importantes que Cataluña, yo creo que la gente está a las cosas del comer», afirmó preguntado por este periódico sobre cuál sería su posición en la votación de la moción presentada por el Partido Popular, en la que se insta al Gobierno Madrileño a dirigirse al Gobierno de la Nación a los efectos de «no promover o apoyar ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar o reducir las penas del delito de sedición».