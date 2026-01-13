La Plaza de España de Madrid ha completado finalmente uno de sus proyectos más esperados y ambiciosos. Tras años de expectación y una estructura que durante mucho tiempo fue bautizada por los madrileños como el «búnker», el Café de Cervantes ha abierto sus puertas de forma oficial, transformando lo que era un esqueleto de hormigón en un vibrante punto de encuentro que promete revolucionar la hostelería en el eje de Gran Vía y Princesa.

El fin de la espera para el «búnker» de Plaza España

La apertura de este establecimiento pone punto final a una larga travesía administrativa y constructiva que comenzó en 2021, tras la gran reforma de la plaza. El local, un quiosco de diseño vanguardista que permaneció cerrado y vallado durante cuatro años, ha requerido una inversión cercana al millón de euros para su puesta a punto definitiva.

Lo que antes era una estructura gris y solitaria ahora cobra vida bajo la gestión del Grupo Casa Remigio, liderado por el empresario Juan Ramos, conocido popularmente en el sector como El Patillas. Ramos, que ya gestiona con éxito espacios emblemáticos como el Café del Río en Madrid Río, ha apostado por un concepto que une la identidad histórica de la plaza con una oferta gastronómica moderna.

Un homenaje literario con vistas privilegiadas

El nombre del local no es casualidad; el Café de Cervantes nace como un tributo al monumento que preside la plaza. El establecimiento destaca no solo por su privilegiada ubicación, sino por una arquitectura que integra naturaleza y diseño:

Jardines verticales : la fachada está diseñada para ser cubierta por vegetación , integrándose en el entorno verde del parque.

: la está diseñada para ser , integrándose en el entorno verde del parque. Doble terraza : el local aprovecha al máximo su situación estratégica con dos zonas de terraza que permiten disfrutar de las vistas a la Torre de Madrid y al Edificio España .

: el local aprovecha al máximo su situación estratégica con dos zonas de terraza que permiten disfrutar de las . Interiorismo cuidado: con una librería integrada y una decoración que evoca la época del Siglo de Oro, el espacio busca ser algo más que una simple parada para el café, aspirando a convertirse en un referente cultural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grupo Casa Remigio (@grupocasaremigio)

Una pieza clave para el turismo y el barrio

Con esta apertura, el Ayuntamiento de Madrid completa la oferta de servicios de la nueva Plaza de España. La llegada del Café de Cervantes no solo da respuesta a la demanda de los miles de turistas que transitan la zona diariamente, sino que también recupera un espacio que los vecinos de la zona reclamaban tras años de parálisis.

El nuevo café funcionará como un dinamizador de la plaza, ofreciendo desde desayunos tradicionales hasta cenas, convirtiéndose en el nuevo lugar de referencia en Madrid donde la historia de Miguel de Cervantes parece encontrar, por fin, un lugar donde descansar a la sombra.