Liada: estas dos ciudades de España no tienen calle en Madrid

En la ciudad de Madrid podemos encontrar calles dedicadas a prácticamente todo: cantantes, países, ciudades, deportistas, grupos de música… La calle de la Cenicienta, la calle del Carmen o la calle de Jorge Luis Borges son claros ejemplos de ello. Si hacemos referencia a las 50 ciudades que son capitales de provincia en España, dos de ellas no tienen calle en Madrid,

Tal y como ha publicado recientemente ‘La Razón’, en la capital hay lugares bien conocidos: la Avenida de Asturias que comienza en la Plaza de Castilla, la Avenida Ciudad de Barcelona que cruza Vallecas, la calle Toledo o la calle Segovia.

En Madrid existe una calle del León, pero está dedicada al animal, no a la capital de la provincia homónima. Se encuentra en el Madrid de los Austrias, el barrio más antiguo de la capital. El problema es que, al haber una calle dedicada al animal, no es posible que haya otra dedicada a la ciudad leonesa ya que la normativa no permite que dos vías tengan la misma nomenclatura.

La otra ciudad que no tiene calle en Madrid es Vitoria, aunque sí hay calle Álava, ubicada en Pueblo Nuevo, a pocos metros de la calle Alcalá. En lo relativo a Santa Cruz de Tenerife, no hay ninguna calle en la capital con el nombre completo, pero sí existe la calle Tenerife, situada cerca del metro de Alvarado.

Curiosidades de Madrid

Además de haber sólo dos capitales de provincia sin calle en Madrid, la capital alberga otras muchas curiosidades que es de especial interés conocer.

El nombre proviene de la palabra árabe ‘Mayrit’ que significa «sitio de abundante agua», en referencia al gran número de ríos que había en la zona. Este fue el nombre de la ciudad entre los años 852 y 1085, mientras estuvo bajo la dominación musulmana.

Algo que muchos madrileños desconocen es que la fuente de la Cibeles esconde la cámara acorazada del Banco de España a 35 metros de profundidad.

El Metro de Madrid cuenta con numerosos datos interesantes, como por ejemplo que los trenes circulan por la izquierda. Durante la construcción de la estación Tirso de Molina, hallaron huesos de los monjes que antiguamente habían vivido en el monasterio situado en el lugar.

La Fuente del Ángel Caído es un monumento dedicado al diablo situado en el Parque de El Retiro. Lo más llamativo es que se encuentra a una altitud de 666 metros sobre el nivel del mar, el número del diablo.