Javier de los Nietos Miguel, ex alcalde socialista de El Boalo (Madrid), ha anunciado que abandona el PSOE después de 17 años de militancia por el «señalamiento y escarnio público» contra el ex secretario general de la formación en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato. Además, considera que los «principios de participación, apertura, y renovación» con los que identificaba a su partido se «han visto rotos por la organización Federal».

«Me dirijo a todos vosotros para comunicaros mi renuncia irrevocable a la militancia que desde el año 2007 vengo realizando», ha comunicado De los Nietos a través de una carta a los militantes socialistas. Además, ha señalado que se trata de una «decisión tomada como protesta» ante la situación que está viviendo el PSOE desde la dimisión del que fuera líder del partido en la autonomía.

Lobato se vio abocado a dimitir la pasada semana después de que se hubiera conocido que llevó ante notario unos mensajes procedentes de Moncloa en los que se le instaba a airear unos documentos protegidos por el secretor profesional para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea.

Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió al ex secretario general del PSOE de Madrid una carta del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso. En ellos aparecía una comunicación entre el letrado y el fiscal Julián Salto, encargado de la acusación en la investigación por presunto fraude fiscal que salpica a la pareja de la presidenta.

La recepción de ese documento, inédito hasta entonces, generó dudas en Lobato: «¿Pero se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha. ¿La carta cómo la tenemos?». Ante estas dudas, Sánchez Acera le espeta a Lobato: «Porque llega». «Necesito decir de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía», respondió el diputado socialista. La jefa de gabinete le aseguró que iba «a salir antes» y, finalmente, le reenvía unos minutos más tarde una noticia de elplural.com.

Cuando la aparición de esta carta provocó la apertura de una causa judicial. contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Lobato decidió llevar el intercambio de mensajes a una notaría para protocolizar unos pantallazos, es decir, para dejar constancia de la existencia de ellos, en caso de que pudiera haber repercusión judicial.

Después de que ABC publicase la noticia de que Lobato elevó sus whatsapps ante notario, se desató una tormenta interna que acabó provocando la dimisión del ex secretario general de los socialistas madrileños tras denunciar un «linchamiento» por parte de dirigentes de su partido.

«Inaudito y nunca visto»

Javier de los Nietos se ha solidarizado con Lobato y ha asegurado que es «inaudito»: «Como militante no había visto nunca hasta ahora en nuestra organización, que debe destacar precisamente, por su ejemplaridad judicial y social». Ha tildado la expulsión de su ex compañero de partido como «una acción de pura estrategia y tacticismo político para derrocar al secretario general legítimamente elegido en un proceso de Primarias por toda la militancia madrileña».

Además, el ex alcalde de esta localidad madrileña ha advertido de que estas prácticas «socavan definitivamente la credibilidad» del partido. De los Nietos ha asegurado que ha intentado «pedir explicaciones» pero que no las ha conseguido antes de «romper mi carnet socialista, sin encontrar allí a nadie presente que pudiese responder personalmente por ello».