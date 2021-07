La izquierda animó y movilizó a cientos de manifestantes en varias ciudades de España para protestar contra el asesinato en La Coruña del joven Samuel, de 24 años de edad, y convertirlo en un ataque de odio hacia los homosexuales, a pesar de que la investigación policial no confirma que éste fuera el motivo de la muerte. En Madrid, la izquierda no dudó en usar este crimen para cargar contra los dirigentes de la derecha. «¡Ayuso, fascista, estás en nuestra lista!», se escuchó a decenas de manifestantes corear durante la protesta.

Fue en la calle Alberto Aguilera de Madrid. Minutos antes, los manifestantes se habían concentrado en la Puerta de Sol. Los protestantes venían también de concentrarse delante del Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo.

Las movilizaciones convocadas por la izquierda acabó en enfrentamientos contra la Policía y en consignas contra dirigentes políticos como Isabel Díaz Ayuso. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha condenado estos ataques a la presidenta regional. «El discurso del odio no se combate con más odio», ha afirmado López este lunes.

«El discurso del odio no se combate con más odio sino con un encuentro entre demócratas. Hay personas empeñadas en dividir a la sociedad española. El asesinato va a obtener una respuesta ejemplar de la justicia y pedimos a las fuerzas políticas de la izquierda radical que den muestras de ejemplaridad», ha apostillado tras condenar el asesinado del joven Samuel.

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha calificado de «inaceptables» las cargas policiales que se produjeron contra varios manifestantes.

«Esta carga contra manifestantes pacíficos que protestaban por el asesinato homófobo de Samuel es inaceptable. La delegada del Gobierno debe dar explicaciones», ha señalado el dirigente podemita en las redes sociales junto a un vídeo de unas de las cargas que se produjeron este lunes.

Esta carga contra manifestantes pacíficos que protestaban por el asesinato homófóbo de Samuel es inaceptable. La Delegada del Gobierno debe dar explicaciones. pic.twitter.com/eLzkDEYwiE — Pablo Echenique (@PabloEchenique) July 6, 2021

La utilización política

PSOE, Podemos y Más Madrid, entre otras fuerzas de izquierda, lanzaron ataques contra la derecha y utilizaron la muerte del joven Samuel como un ataque homófobo para animar a sus seguidores a salir a las calles, pese a que el propio padre del asesinado pidió que no se hiciera política con esta tragedia. «No quiero que la muerte de mi hijo sea utilizada como bandera de nadie. Me gustaría pedir que quitemos banderas y políticos de la manifestación. No queremos que sea símbolo de nada, queremos respetar todas las opiniones y que recuerden a mi hijo como fue», afirmó.

La realidad es que, hasta el momento, la investigación policial asegura que no existe ninguna razón para pensar que Samuel fuera víctima de un ataque homófobo. Y, sin embargo, sin esperar a las conclusiones definitivas, hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió en las redes sociales: «No daremos ni un paso atrás en derechos y libertades».