Los gestores de La Moraleja echan al histórico jefe de seguridad entre rumores de la llegada de Prosegur

La Entidad de Conservación de La Moralaja ha ejecutado este lunes el despido del histórico jefe de seguridad de esa urbanización residencial de lujo al norte de Madrid. Llevaba 29 años en el puesto sin recibir grandes quejas. Además, los vecinos de La Moraleja muestran su malestar con los responsables porque, aseguran, tienen planes de cambiar la empresa de seguridad privada para beneficiar a Prosegur, donde es directiva una cuñada del gerente de La Moraleja.

Los propietarios muestran su extrañeza porque los datos de criminalidad son buenos. No hay apenas muestras de descontento, pero, sin embargo, se ha despedido al responsable y dicen que se baraja la opción de contratar a esa gran empresa de vigilantes. «Si hay algo que caracteriza a las urbanizaciones de lujo es su alto grado de seguridad. En La Moraleja estamos muy orgullosos de ello gracias a un servicio de seguridad excelente, pero ¿por qué se les quiere cambiar? Nos tememos que hay mucho dinero detrás», expresan desde la Asociación de Propietarios de La Moraleja a OKDIARIO.

«Podemos decir que ahora nos sentimos seguros. Nuestros vigilantes llevan 5, 10 o hasta 15 años con nosotros. Conocen hasta el nombre de nuestros perros. Sin embargo, nos hemos enterado de que la Entidad de La Moraleja planea contratar a Prosegur y apartar a la seguridad actual. No hay derecho», lamentan estas fuentes. Señalan que es un secreto a voces que se quiere hacer la vida imposible a los vigilantes actuales para lograr que se vayan y, en su lugar, contratar a una gran compañía donde trabaja Zaira Narváez, una cuñada del gerente de La Moraleja, Ramón Mingo, como directora de operaciones (COO).

Por su parte, la representación legal del administrador único de la empresa Seguridad La Moraleja desmiente la información. Asegura que el Consejo Rector de La Entidad de Conservación de La Moraleja «trabaja intensamente en mejorar la calidad y el servicio de Seguridad La Moraleja». Aluden a una carta del presidente a todos los propietarios, informando de los avances del último semestre, donde afirma el compromiso de permanencia de la empresa. No convence a los vecinos.

Media de 10 años

En todo caso, esos propietarios de La Moraleja señalan que confían plenamente en los actuales vigilantes, ya que llevan de media 10 años en sus puestos. «Nos conocen. Les conocemos. La seguridad se basa en una relación de confianza», subrayan.

«A raíz de la entrada del nuevo equipo de gobierno de la Entidad de La Moraleja, está circulando un rumor de lo más preocupante: quieren cambiar a toda costa la seguridad de La Moraleja. Es un secreto a voces. En una entrevista a un medio local el máximo responsable no lo pudo dejar más claro», afean los propietarios consultados.

En este sentido, los responsables de La Moraleja están difundiendo la idea incorrecta de que existe un problema de seguridad que justifican un cambio de modelo. Los datos indican claramente lo contrario. Sin embargo, quieren proponer un plan por el que los vigilantes ofrezcan un servicio más moderno según el cual los coches de seguridad estén más tiempo paseando, lo que se traduce en un mayor coste.

Por otra parte, están reduciendo los sueldos de los actuales vigilantes. «Estaban ya mal pagados por el anterior equipo de gobierno. Reciben nóminas por debajo de lo que se paga en otras urbanizaciones cercanas como Ciudalcampo. Además, ahora, las nuevas condiciones establecidas cobran menos aún. Un jefe de sala cobraba 1.300 euros. Ahora les quitan las horas extra y los complementos se traducen en cobrar 1.150 euros. ¿Cómo pretenden que la gente buena se quede? La excelencia se paga, en todos los sectores y trabajos. La Moraleja no puede permitirse el lujo de que la gente buena se vaya porque se les paga por debajo de lo que se paga en otros sitios», relatan los afectados. OKDIARIO ha tenido acceso a esas nóminas.

Los vigilantes también han dado la voz de alarma. Han enviado el 29 de mayo una carta al actual jefe de seguridad, ahora despedido para hacer constar la situación de «desmotivación y desconformidad con las nuevas condiciones laborales y retributivas establecidas por el consejo actual de La Entidad».

Auditoría

Otro elemento que les inquieta a los vecinos es el encargo de una auditoria a la seguridad. Se anunció en la última asamblea de propietarios. Va a costar 10.000 euros. «Ese tipo de trabajos no cuestan más de 2.000 o 3.000 euros», esgrimen los vecinos. En base a ese informe se justifica el despido del jefe de seguridad que adelanta OKDIARIO.

Entrada a la urbanización La Moraleja, en Madrid. (Foto: web)

Además, afean que «no se entiende que la seguridad de La Moraleja esté en manos ajenas de un propietario y que se le haya permitido acceder a información confidencial». «No se entiende que haya dinero para poner en marcha un carísimo proyecto de paisajismo absolutamente no prioritario, y cuyo coste nos gustaría saber a todos los vecinos. Además, se ha elegido a la empresa Jesús Ibáñez Paisajismo, que es amigo y proveedor del presidente de la Entidad de La Moraleja. Se aprobó un código ético para evitar estos tejemanejes y no se está respetando. Mientras tanto, no se paga a nuestra gente de seguridad como corresponde. Es indignante».

Por último, la gota que ha colmado el vaso es que esta asociación de propietarios pidió una reunión urgente con los responsables de la Entidad de Conservación para hablar, entre otros, del tema de la seguridad y tras ser programada «se anuló de manera unilateral y sin grandes explicaciones».