El espectacular chalet de Jordi González en Madrid: diseño minimalista, piscina y un gran jardín

Durante años, Jordi González ha sido uno de los rostros más conocidos de la televisión. Presentador de programas como La Noria, o también el debate de Gran Hermano su presencia ha sido constante en la pequeña pantalla, especialmente en Telecinco. Por eso sorprendió que, en una entrevista reciente con Diari Ara, confirmara que Colapse, el programa de sábado noche en TV3, será su último proyecto televisivo. Un final que no tiene fecha cerrada, pero que marca un cambio de etapa en su vida y en su forma de entender el trabajo. Un giro que, según él mismo reconoce, le permitirá centrarse más en lo personal.

Ese regreso a Barcelona por motivos profesionales contrasta con los muchos años en los que González residió en Madrid, ciudad donde mantiene una de sus viviendas más especiales. Hasta ahora apenas se sabía nada de ella, en parte porque siempre ha sido muy discreto con su vida privada y porque no tiene redes sociales. Sin embargo, gracias a las publicaciones de su amiga íntima Belén Rodríguez, que visita con frecuencia la propiedad, se han podido conocer algunos detalles de este espectacular chalet madrileño de Jordi González. Lo que muestran esas imágenes es un hogar lleno de luz, moderno, amplio y con una estética muy cuidada. Una casa que resume bien la personalidad del presentador: equilibrio, sobriedad, gusto por el diseño y cierto aire minimalista que da protagonismo a los espacios. Y, sin duda, un lugar pensado para desconectar.

El espectacular chalet de Jordi González en Madrid

Lo primero que llama la atención del chalet de Jordi González la cantidad de luz natural que entra por sus grandes ventanales. Son paneles de vidrio de suelo a techo que parecen diseñados para conectar el interior con el exterior de forma casi continua. El jardín, muy verde y con varias zonas diferenciadas, funciona como una prolongación de la casa.

En las fotografías compartidas por Belén Rodríguez se aprecia una zona de estar al aire libre, con mobiliario cómodo y muy bien integrado, perfecto para largas sobremesas o reuniones entre amigos. Y justo al fondo, una piscina rodeada de vegetación que aporta privacidad y un toque de calma. No es una piscina excesivamente grande, sino más bien elegante y perfectamente adaptada al estilo del hogar. Todo el conjunto transmite una sensación de orden y serenidad, algo que encaja con la personalidad de Jordi González, siempre meticuloso y perfeccionista.

Un interior minimalista con tonos neutros y diseño cuidado

Si el exterior sorprende por la luz, el interior lo hace por la decoración minimalista. Negro, blanco y algunos detalles en tonos madera son los protagonistas de un estilo que busca la limpieza visual y las líneas rectas. No hay exceso decorativo ni elementos que recarguen el espacio.

Entre todos los muebles, destaca una pieza muy especial: la butaca Nemo, diseñada por Fabio Novembre para la firma italiana Driade. Una pieza icónica del diseño contemporáneo, reconocible por su forma de máscara teatral. Según el catálogo de la marca, su precio ronda los 1.500 euros, y en el salón del presentador es un auténtico punto de atención. La obra funciona casi como una escultura, integrando arte y mobiliario en un solo gesto.

Las imágenes también dejan ver la armonía del salón: espacios amplios, paredes en tonos neutros y detalles de color colocados de forma estratégica para romper la sobriedad sin alterarla. El ambiente transmite calma y equilibrio, sin perder un toque sofisticado.

Una cocina moderna y funcional, fiel al blanco y negro

La cocina es otro de los espacios que más se ha podido ver gracias a las fotografías de esta gran amiga del presentador. Mantiene el mismo código estético minimalista, con muebles empotrados en blanco, tiradores discretos y líneas rectas que potencian la sensación de limpieza.

La gran isla central, donde se encuentran los fuegos, organiza el espacio y permite cocinar mientras se conversa, algo muy habitual en hogares pensados para recibir visitas. Los detalles metálicos en aluminio rompen el monocromo blanco-negro y aportan un toque de cocina profesional, moderna pero cálida al mismo tiempo.

No es su única casa: Jordi González también vive entre Brasil y Miami

Aunque su chalet en Madrid es una de sus propiedades más conocidas ahora que hemos podido ver parte de su interior, no es la única vivienda que tiene el presentador. Jordi González también posee una casa en Río de Janeiro, Brasil, y otra en Miami, Estados Unidos. En ambos lugares ha pasado largas temporadas en los últimos años, compaginando trabajo y largos periodos de descanso.

Estas residencias en otros países encajan con su estilo de vida más reciente, marcado por viajes, temporadas de desconexión y un ritmo profesional menos rígido. Tras décadas de televisión, su vida parece orientarse ahora hacia la calma, la privacidad y la búsqueda de proyectos que realmente le aporten algo personal.