Marta Pombo se ha pronunciado sobre uno de los problemas que afecta a la mayoría de los españoles: el precio de la vivienda. La creadora de contenidos, a través de sus historias temporales de Instagram, contó a su comunidad que habían puesto a la venta una casa en la que estaba interesada desde hace años. Sin embargo, el precio de la misma, ha supuesto que la hermana de María Pombo no pueda acceder a ella. Una reflexión que ha sentado muy mal a algunos usuarios de redes sociales, ya que consideran que sí que tiene dinero para comprarse una vivienda -por lo que gana simplemente en el universo 2.0- normal y corriente. Algo a lo que muchos ni siquiera tienen la oportunidad -ya que la exigencia de la creadora de contenidos es que tenga jardín y piscina-.

Marta Pombo se queja de los precios de la vivienda

Hace solo unas horas, la mediana de las Pombo aparecía en stories para contar que su sueño era comprar una casa abandonada de su barrio: «Los que me seguís de hace un par de años por lo menos, mi barrio lo amo, y yo tenía hasta fichada una casa que se veía un poco abandonada o vacía, desde luego, y de hecho la manifestaba esa casa todos los días. Pasaba por delante de ella, me quedaba, me imaginaba la reforma… Modificaba mi ruta del cole para verla y ya irme a casa, todo muy loco».

Marta Pombo en el Magnífico evento de Rabat en Madrid. (Foto: Gtres)

En el siguiente vídeo, la influencer explicaba que ha hecho todo lo posible por manifestar la mencionada vivienda, hasta tal punto que se había puesto a la venta: «Imaginaos mi cara cuando veo que la casa está a la venta, yo no me lo podía creer». Sin embargo, la cuñada de Pablo Castellano ha desvelado que no tiene el dinero suficiente para acceder a la compra de la mencionada mansión: «Ahora imaginaos mi cara cuando me dicen el precio. No tengo dinero para comprarla, pero es que ni por asomo. ¿Qué locura es esta de precios en Madrid? Con la reforma, además, de una casa que lleva catorce años cerrada. Era una casa muy grande, un espectáculo. Mi sueño. Mi casa soñada por y para siempre».

Ha sido entonces cuando la joven se ha quejado contra los altos precios para poder adquirir una vivienda en la capital: «Pero, ¿de dónde lo sacamos? Madrid está impagable. Es verdad que una tiene aspiraciones muy altas de comprarse una casa con jardín, yo lo sé. No entiendo esos precios… Hace dos años, una casa así salía por muchísimo menos porque vi casas aquí en mi barrio que me las quitaron por bastante menos precio».

Marta Pombo en una foto familiar con su hija mayor, Matilda. (Foto: Redes Sociales)

Lluvia de críticas

Ha sido a través de un TikTok publicado por Nuria Marín donde la influencer ha recibido una oleada de críticas: «Lo veo frivolidad» o «Madrid está caro para todo el mundo, está claro que ella un pisito normal se podría comprar».