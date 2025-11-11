Marta Pombo confiesa que no quería casarse con su primer marido: "No iba a funcionar"

Marta Pombo ha concedido una de las entrevistas más sinceras de su carrera en el podcast Ac2lity. En ella, la influencer ha sacado a relucir su faceta más sincera y ha reflexionado sobre su maternidad y su postura política, así como también se ha pronunciado, como nunca antes lo había hecho, sobre su primer matrimonio, el que formó junto a Luis Giménez, más conocido como Luis Antón en el universo 2.0.

Fue el 28 de septiembre de 2019 cuando Marta y Luis se dieron el «sí, quiero» en el Santuario de Nuestra Señora de Latas en Somo, Cantabria. Sin embargo, tan solo un año después, decidieron separarse. Una situación que obligó a la hermana mediana de las Pombo a alejarse de las redes sociales para ponerse en manos de profesionales. Cuando regresó, aseguró que había sido una decisión que habían tomado de mutuo acuerdo y que «no se estaban haciendo bien mutuamente». Sin embargo, en la reciente entrevista que ha concedido, la influencer ha confesado que ella no quería casarse con él porque «sabía que no iba a funcionar».

«Yo no me quería casar. Ahí estaba el problema de todo […] Yo no sabía en ese momento que ya tenía depresión. Es que ni me lo planteaba, no iba ni al psicólogo. Pero yo estaba en un punto de piloto automático, y sabía que las cosas no iban a funcionar porque mi ex y yo habíamos tomado caminos diferentes. Éramos personas distintas a cuando nos conocimos. Eran cosas que ya no podíamos cambiar y que ya no íbamos a hacer match», comenzaba a explicar. Añadía que considera que estaba rota, mentalmente hablando, y que «no era capaz de tomar decisiones». «Prefería seguir la corriente a pesar del daño que me estaba haciendo hacer algo que no quería, porque tomar una decisión era vértigo máximo. Entonces preferí seguir, pero sabiendo que iba a haber un final. Pero no tenía las herramientas para tomar yo esa decisión», sentenciaba.

Aun así, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que debía de terminar con su matrimonio porque «sentía silencio y vacío en sus adentros». «Yo me estaba divorciando, estaba con una depresión y no sabía gestionar la opinión pública. No sabía por dónde tirar. Y tuve que dejar las redes. […] Aunque la gente supo empatizar mucho conmigo, fue una explosión de muchas cosas […] Fue muy duro para él porque no se lo merecía y para mí porque fue una batalla mental muy dura», recordaba.

Han pasado cinco años desde entonces y tanto Marta como su primer marido han rehecho sus vidas sentimentales después de su matrimonio. La creadora de contenido lo ha hecho junto a Luis Zamalloa, el padre de sus tres hijas (Matilda, Candela y María) y su marido desde octubre de 2023. Luis Giménez, por su parte, encontró el amor con Maialen Moreno, su actual pareja y madre del único hijo que acaban de tener en común.